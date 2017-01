Gimnastele lui Forminte nu se văd campioane olimpice

Concursul bilateral de la Constanța România - Anglia la gimnastică le-a adus pe tricolore, campioane europene, în linie dreaptă cu pregătirea pentru Jocurile Olimpice. Fetele spun că se vor antrena foarte bine pentru Beijing, dar că e mult să se gândească la medalia de aur pe echipe. Noua și tânăra echipă de gimnastică a României, care a trecut cu brio testul continental de la Clermont-Ferrand, unde a ieșit campioană europeană și a cucerit alte patru medalii pe aparate, va avea parte însă de o misiune mult mai grea la Jocurile Olimpice de la Beijing. „Nu putem emite pretenții la medalia de aur“, e conștientă Sandra Izbașa, care își dorește însă „o prezență pe podium“. Alături de Sandra, au mai făcut parte din echipa care a concurat la Constanța Steliana Nistor, Ana-Maria Tămârjan, Gabriela Drăgoi (formula care a triumfat și la Euro), Andreea Acatrinei și Dana Druncea. „Ne trebuia un concurs după Europene. A fost destul de bine. La sol, am schimbat câteva diagonale și am introdus un element nou“, a mai spus Sandra Izbașa. Steliana Nistor a declarat că e mulțumită de evoluția sa de la Constanța, având în vedere stadiul pregătirii și relaxarea de după Euro. „Am dat puțin înapoi după CE - și e normal - dar am încredere că, până la Jocurile Olimpice, ne vom pregăti foarte bine“, a spus Nistor.