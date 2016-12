Gimnastele constănţene, medaliate la Cupa „Nadia Comăneci“

Gimnastele constănțene, medaliate la Cupa „Nadia Comăneci“

Zilele trecute, la Sala Polivalentă din Onești, s-a desfășurat Cupa „Nadia Comăneci” la gimnastică artistică, competiție la care au concurat și sportive de la CS Farul Constanța, alături de alte cluburi din țară, printre care CS Dinamo, CS Timișoara, SCM Bacău, CSM Onești, CSM Ploiești.Constănțencele antrenate de Clemența Garabet și Ciprian Crețu s-au numărat printre cele 70 de participante și au obținut șase medalii. Iată premiantele și rezultatele acestora: Ioana Stănciulescu (junioară 4, nivel 1) - aur la paralele, argint la bârnă, argint la individual compus, argint la sol și bronz la sărituri; Silvia Sfiringu (j4, n1) - bronz la paralele, locul 5 la individual compus. Este de apreciat și evoluția gimnastei Nicole Coman (j4, n2), care a obținut locul 4 la individual compus.„Sunt foarte mulțumită de rezultate. Să dea Dumnezeu să meargă așa sau și mai bine și la Naționale, să urce pe podium. Pentru copii a fost o premieră să concureze într-o asemenea sală cum este cea de la Onești. A fost un concurs bun și o verificare înainte de Campionat. Am văzut pe unde ne aflăm ca valoare și pot spune că suntem în creștere. Față de ultima competiție, am mers mai bine. Sperăm să prindem vârful de formă la Campionatul Național”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antre-noarea Clemența Garabet.Premiile au fost înmânate micilor gimnaste chiar de colege ale Nadiei Comăneci - Luminița Milea Răileanu, Gabriela Sabadîș și Iuliana Marcu Roman, alături de Virgil Munteanu și Ingrid Istrate, director CSM Onești.Deși nu a putut fi prezentă la eveniment, Nadia Comăneci a transmis un mesaj gimnastelor participante la competiție, inte-resându-se permanent de desfășurarea concursului.„Îmi pare foarte rău că nu am putut fi alături de fete. Sunt foarte mândră de ele și vreau să felicit în primul rând reprezentantele clubului Dinamo București și pe antrenorul lor, Dan Potra. Abia aștept să le văd la Olimpiadă!”, a declarat ulterior Nadia Comă-neci, președinte-fondator al fundației care îi poartă numele.În continuare, pentru constănțene urmează Cupa „Andreea Răducan”, care va avea loc pe 10 și 11 mai, la Bârlad, după care urmează Naționalele, între 22 și 24 mai, la Buzău.