Gigi Becali l-a scos la vânzare pe Janos Szekely, iar Zapata e pe făraş

Gigi Becali l-a scos la vânzare pe Janos Szekely, iar Zapata e pe făraș

Ştire online publicată Miercuri, 01 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Patronul Stelei, Gigi Becali, a declarat, ieri, că mijlocașul Ianos Szekely poate fi achiziționat de orice echipă care va plăti în schimbul său 500.000 de euro plus TVA, întrucât nu mai are șanse să revină la prima echipă. „Szekely este de vân-zare, costă 500.000 de euro plus TVA. Szekely are șansa ursului de a mai juca la prima echipă”, a spus Becali, care s-a referit și la alți jucători steliști: „Zapata e pe făraș, noi îl avem pe Cezar Lungu, care la ora asta e mai bun ca Zapata, dar dacă antrenorii nu pro-movează jucători de la echipa a II-a... Îl înțeleg și pe Lăcătuș într-un fel, dorește să ia titlul, nu vreau să mă bag, dar dacă ar fi după mine eu l-aș băga pe vârf ca Rusu imediat. Kapetanos atât poate, dar el e super băiat, se antrenează bine, dă totul. L-am adus la Steaua pentru că a fost gratis”. Întrebat de ce nu a reușit Hagi să reziste mai mult timp pe banca tehnică a Stelei, Becali a explicat: „Hagi nu m-a ascultat, de aia a plecat de la Steaua. Dacă mă asculta, nu se ajungea acolo. Eu îi spu-neam să-l lase pe Boștină în pace, că el nu e fotbalist de meciuri, că e bun doar la antrenamente unde nu se intră dur asupra sa. Boștină e tehnic la antrenamente, dar fricos în meciuri, dacă intră unul mai tare la el, e fricos. I-am spus lui Hagi că o să-l vând pe Boștină numai să nu-l mai folo-sească. Hagi nu, că e pariul lui, și uite așa l-a tot încer-cat”. Fixul lui Pițurcă Becali nu crede în varianta revenirii selecționerului Victor Pițurcă pe banca tehnică a Stelei: „Nu mai vine Pițurcă la Steaua. Eu cred că oltenii l-ar vrăji, că el e oltean tradiționalist, acolo e casa lui, în Olte-nia. Piți are și fixul ăsta, să aducă jucători olteni. Păi dacă nu era oltean, credeți că-l băga pe Stoica? Piți la Dinamo? Niciodată nu se va duce acolo, la fel cum nu o să-l vedeți pe Rednic la Națională. La FRF ei vor un om comod, unul care să se înțeleagă cu ei”. Dinamo pierde locul întâi Patronul echipei din Ghencea s-a referit și la șansele Stelei de a ajunge pe primul loc până la Paște: „Pe Dinamo îi bate Rapidul, îi bate Craiova, îi bate Vasluiul și gata, suntem pe primul loc. La meciul Dinamo - Rapid mai mult aș vrea un egal. Nu am nicio emoție la meciul cu Bis-trița”.