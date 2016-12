Gică Popescu nu va candida la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal

Gică Popescu nu va candida la președinția Federației Române de Fotbal

Ştire online publicată Joi, 07 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul internațional Gică Popescu a anunțat, ieri, că nu va candida la alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal, în semn de protest față de decizia forului ca scrutinul să fie programat la data de 25 ianuarie, la doar două săptămâni după vacanța de iarnă. „Nu mă voi prezenta la alegerile din 25 ianuarie, aceasta fiind forma mea de protest la ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc. Este un protest la decizia FRF ca alegerile să fie programate la data de 25 ianuarie, la doar două săptămâni după vacanță. Ca să câștig alegerile, ar trebui să am timp să stau de vorbă cu oamenii, pentru a le explica ce vreau eu să fac, dar așa nu am cum să mă pregătesc. Nu vreau să fac compromisuri și prefer să renunț”, a spus Popescu. „Baciul” a mai candidat la alegerile pentru președinția FRF în anul 2005, împotriva lui Mircea Sandu, dar atunci a adunat doar 102 voturi, față de cele 187 ale contracandidatului său. Popescu are 42 de ani și s-a retras din fotbal în 2003, după ce a trecut pe la echipe precum FC Barcelona, PSV Eindhoven, Galatasaray, Tottenham, Steaua sau Dinamo. De asemenea, fostul internațional are la activ 115 selecții la echipa națională a României, pentru care a reușit să marcheze de 16 ori.