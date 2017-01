Gică Butoiu pregăteşte debutul lui Gianni la Farul

Gică Butoiu pregătește debutul lui Gianni la Farul

În condițiile celor șase absențe pe care le are la meciul cu CS Otopeni, tehnicianul „marinarilor“ va face mai multe schimbări în formula de start. Antrenorul principal al Farului, Gică Butoiu, nu îi va putea folosi cu CS Otopeni pe Buzea, Lupu (suspendați), Vajou, Ion Barbu, Abuzătoaie și Patriche (accidentați). În aceste condiții, tehnicianului constănțean nu îi rămân prea multe variante pentru „11”-le cu care va începe confruntarea de sâmbătă, din deplasare, cele mai afectate fiind compartimentele defensiv și median. În apărare, Butoiu nu-i are valizi ca fundași centrali decât pe Liviu Ștefan și Pașcovici, alături de ei urmând a juca în linia de patru Nițescu (pe dreapta) și Sascău (pe stânga). La mijlocul terenului, alături de Husein (mijlocaș dreapta) și Stăncioiu (mijlocaș central), Butoiu îi va titulariza pe Gianni Munteanu (în centru), care va debuta cu această ocazie la Farul, și pe Tiberiu Păduraru, ca mijlocaș stânga. În atac, cele mai mari șanse de a face pereche cu Ștefan Ciobanu le are Sorin Dutciuc, după ce Constantin Borza a avut o evoluție slabă cu Ceahlăul, fiind înlocuit la pauză. După toate probabilitățile, în poartă va reveni Dan Zdrâncă, singura sa problemă fiind că încă evită să lovească balonul cu piciorul drept, în urma accidentării de care a suferit. Lotul Farului va intra în cantonament pentru partida cu CS Otopeni astăzi, la ora 16. Și ieri, antrenorii au avut la dispoziție 16 jucători de câmp (dintre care patru tineri din pepinieră - Amariei, Sescioreanu, Conțu și Uzun) și trei portari. Absent marți de la pregătire, goal-keeper-ul Alex Răuță s-a antrenat ieri, lipsind în continuare stoperul George Patriche. Meciul CS Otopeni - FC Farul, din etapa a 19-a a Ligii a II-a la fotbal, seria întâi, va fi arbitrat de Marius Avram; asistenți, Mircea Orbuleț și Iulian Radu (toți, din București); rezervă, Ionuț Iugulescu (Târgoviște); observator de arbitri, Mihai Prunariu (Tg. Jiu). Partida se joacă sâmbătă, de la ora 11. „Va fi un meci foarte greu pentru noi, având în vedere că avem foarte mulți jucători indisponibili, suspendați și accidentați. Chiar și în aceste condiții, sperăm totuși să batem, dar și un egal ne-ar mulțumi. Eu mă simt cel mai bine în atac, poziție din care mi-ar plăcea să marchez sâmbătă” Sorin Dutciuc, atacant Farul