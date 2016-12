Giani Nedelcu: "Mai grav era dacă plecam eu de la FC Farul!"

1

Macar aduceti-va un partener sau mai multi de afaceri pentru finantare

Pentru a evita astfel de infrangeri in lant cu echipe din mediu rural. Bugetul Farului este insuficient pentru promovare si se pare ca este si nemotivational pentru a obtine rezultate bune din partea jucatorilor FC Farul. Intotdeauna un afacerist care se respecta, are un plan B, o cale de iesire dintr-o situatie de presiune, asa cum este la FC Farul, o solutie ar fi sa colaborati cu prietenii de afaceri si sa tranformati clubul in Societate pe Actiuni, Trebuie investiti foarte multi bani pentru promovare iar de unul singur, se vede ca nu reusiti, doar cu Marius Sumudica am terminat pe locul 3 in tur, iar dupa plecarea sa, am terminat la mijlocul clasamentului, deci si un alt antrenor de Liga 1, ar fi benefic pentru FC Farul. Sper sa vedem alta fata a lui FC Farul in meciul cu Sageata Navodari !!!