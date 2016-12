Ghiţă Mureşan a ajuns la Constanţa

Astăzi începe "Summer Camp Tour"

Ghiță Mureșan a ajuns la Constanța

„Big Ghiță” își va face apariția, astăzi, începând cu ora 9.00, în parcarea Centrului Comercial Maritimo, acolo unde sunt așteptați toți tinerii iubitori ai baschetului din Constanța, dar în special cei care s-au înscris pentru participare la „Ghiță Mureșan Summer Camp Tour”. La eveniment, sunt așteptați în jur de 120 de copii, care se vor întrece timp de patru zile și care vor primi instruire direct din partea lui Ghiță Mureșan. Acțiunea se desfășoară sub forma unei tabere de inițiere și antrenamente în baschet, destinată copiilor cu vârste între 9-14 ani. Timp de patru zile, se vor face câte două antrenamente de trei ore și jumătate: unul dimineața și unul după-amiaza. Cei 120 de copii primiți la tabără se împart pe două grupe de vârstă, câte 60 de copii per grup. Astfel, copii vor petrece câteva zile frumoase de întreceri sportive, alături de unul din cei mai mari baschetbaliști români ai tuturor timpurilor. După finalizarea competiției de la Constanța, turneul se va muta la București, Brașov, Timișoara și Cluj-Napoca, până pe 25 august. Astfel, proiectul „Ghiță Mureșan Summer Camp Tour” se desfășoară și anul acesta, la nivel național, pentru ca un număr cât mai mare de copii să beneficieze de instruirea lui „Big Ghiță”, care dezvoltă astfel de evenimente și în SUA, la Washington Wizards, una dintre fostele sale echipe. Promovarea sportului Totodată, Mureșan își dorește să promoveze cât mai mult ideea sportului în sine, prin acest turneu, care a devenit un succes din ce în ce mai mare, de la an la an. Baschetbalistul își dorește să elimine, prin intermediul acestui program, toate tentațiile nesănătoase, care au apărut, de ceva timp, în rândul tinerilor.„Cred cu tărie că sportul contribuie nu doar la dezvoltarea fizică, ci și la cea intelectuală a copiilor. Pornind de la experiența mea americană, am convingerea că programele sportive, după orele de clasă, ajută procesul de educație, întăresc atașamentul copiilor față de școală și comunitatea din care provin și invită familiile să se implice mai mult în educația copiilor. Vreau ca prin acțiunile pe care le întreprindem să-i facem pe copii să îndrăgească mișcarea, să-i ducem în sălile de sport și să nu-i lăsăm nesupravegheați, pradă mentalității străzii și expuși la comportamente nocive: fumatul, alcoolul, drogurile, necinstea, promiscuitatea”, a spus Ghiță Mureșan.