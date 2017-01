Gheorghe Slabu se retrage din funcţia de preşedinte al CS Tomis

Gheorghe Slabu se retrage din funcția de președinte al CS Tomis

După ce a susținut, timp de șapte ani, handbalul feminin constănțean, Gheorghe Slabu a anunțat, ieri, că renunță la funcția de președinte al CS Tomis. „Mă retrag de la conducerea clubului, rămân lângă echipă până la sfârșitul actualului campionat. Am probleme medicale, o să mă ocup mai mult de politică, oricum nu mai puteam susține financiar, de unul singur, echipa. Timp de șapte ani, Tomisul a fost prima mea prioritate, am făcut per-formanță alături de antrenori, jucătoare și ceilalți membri ai staff-ului administrativ, cărora le mulțumesc. Perioada de criză economică m-a afectat și pe mine, au apărut restanțele financiare și de aici rezultatele negative, care au coborât echipa în partea inferioară a clasamentului. Clubul va merge, însă, înainte cu succes, după un nou proiect, cu o nouă organigramă”, a declarat, în conferința de presă organizată la Sala Sporturilor, Gheorghe Slabu. Din noua conducere vor face parte Carmen Florentina Vasile - președinte, Marius Pușcași, Costinel Stan, Mariana Tudora și Gheorghe Slabu - membri ai Consiliului de Administrație. În perioada imediat următoare, va fi definitivată și componența Consiliului Director al CS Tomis. „Urmează o perioadă foarte grea, în care va trebui să luăm acele măsuri care să mențină echipa pe linia de plutire. Din fericire, zestrea de puncte pe care am acumulat-o în prima parte a campionatului pare a fi suficientă pentru a asigura menținerea echipei în Liga Națională. Nu în-seamnă că s-a încheiat campionatul pentru noi și sper ca fetele, în special cele mai tinere, să ne ofere suficiente motive să credem că reconstrucția echipei trebuie să înceapă cu ele”, a declarat Paul Alexe, noul director executiv al Tomisului.