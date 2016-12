Gheorghe Hagi, supărat după două înfrângeri: "Meritam mai mult!"

FC Viitorul Constanța a fost învinsă, duminică seara, pe teren propriu, scor 1-3, de Steaua București, într-o partidă contând pentru etapa a doua a Ligii l la fotbal.Steliștii au deschis scorul prin Alexandru Tudorie (min. 30), însă au fost egalați - gol Aurelian Chițu, cu două minute înainte de finalul primei părți. Mitanul secund a început bine pentru constănțeni, care au lovit de două ori bara porții lui Valentin Cojocaru, însă ocaziile s-au răzbunat. Adrian Popa (min. 61) și Nicușor Stanciu (min. 89) au adus prima victorie a Stelei din actuala ediție de campionat.La finalul partidei, managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a fost foarte supărat pe elevii săi, dar și pe centralul partidei, George Găman, acuzat că a viciat rezultatul.„Sunt supărat, meritam mult mai mult. Noi am făcut două greșeli care ne-au costat. Echipa noastră merita victoria, am jucat mai bine decât Steaua. Am tratat meciul separat de ce s-a întâmplat în Belgia, acolo a fost un meci special, cu o echipă foarte bună, care era mai puternică decât noi din toate punctele de vedere. E greu să câștigi când ai un adversar valoros cum e Steaua și profită de două-trei greșeli pe care le faci. Despre celelalte nu vreau să discut. Arbitrajul? Nu cred că a fost o greșeală, au fost foarte multe. Gol valabil la Răzvan Marin și penalty la Florin Tănase. Suntem mici. Mergem înainte, vrem să rămânem în prima ligă. Dacă ne vedem la anul în prima ligă, foarte bine”, a declarat Gheorghe Hagi, la finalul partidei cu Steaua.v v vConducerea clubului constănțean aduce la cunoștința susținătorilor și suporterilor care doresc să achiziționeze bilete pentru partida cu Gent, din returul turului trei preliminar din Europa League, de joi (4 august), tarifele și modul în care aceștia pot intra în posesia lor. Astfel, un bilet la tribuna l costă 30 de lei, la tribuna a ll-a, 20 de lei, iar la peluzele l și ll, câte 10 lei. O persoană va putea achiziționa maximum 4 bilete.Biletele se pot cumpăra prin rețeaua Eventim și din magazinele Orange, Germanos, OMV, Carrefour, Cărturești și Humanitas, dar și de la casele de bilete de la Stadionul Central al Academiei Hagi, după următorul program: miercuri (3 august), orele 10-18, și joi (4 august), orele 10-22.