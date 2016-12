Gheorghe Hagi nu îşi uită mentorii

Gheorghe Hagi nu își uită mentorii

Luni seară, în cadrul conferinței de presă organizată după victoria împotriva Concordiei Chiajna, managerul tehnic al echipei, Gheorghe Hagi, s-a declarat bucuros de faptul că nu s-a apucat de fotbal în aceste vremuri grele, în care selecționerii loturilor de tineret ale României nu au destul curaj și inspirație de a convoca cei mai talentați și eficienți jucători pe care îi are la dispoziție.„Mă bucură faptul că nu am prins aceste vremuri. Dacă le-aș fi prins, până la 23 de ani nu m-ați fi văzut la lotul mare. Am avut norocul de mentori și antrenori care m-au ajutat să cresc, să progresez, să ajung acolo sus. În afară de Nea Ioji (n.r.- Iosif Bukosy), care m-a luat sub aripa sa la Farul, Nea Mircea (n.r. - Mircea Lucescu) a fost cel mai inspirat și cel mai curajos. Aveam doar trei partide în prima ligă și m-a chemat la echipa natională. Un an de zile am cărat mingile celor mari, dar acest lucru m-a ajutat să mă adaptez, să mă pregătesc alături de cei mai buni. În afară de Nea Ioji și Nea Mircea, toți ceilalți antrenori au profitat de talentul meu. Toți uităm un lucru extrem de esențial în viața unui sportiv: talentul este egal cu zero dacă este lipsit de ambiție. Sunt sigur că au fost alții mai talentați ca mine, însă eu am muncit din greu, aveam o răutate și o dorință imensă să reușesc. Asta m-a făcut mai special”, a conchis cel mai bun marcator din istoria echipei naționale a României, Gheorghe Hagi.