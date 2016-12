Gheorghe Hagi: "Am încheiat colaborarea cu Bănel Nicoliţă"

Gheorghe Hagi: "Am încheiat colaborarea cu Bănel Nicoliță"

FC Viitorul Constanța primește astăzi, de la 20.30, pe teren propriu, vizita celor de la Dinamo București, în etapa a V-a a play-off-ului Ligii l la fotbal. Cele două echipe nu se află într-o formă prea bună, fiind fără victorie în aceste patru partide din play-off.Cu prilejul acestei confruntări, managerul tehnic al constănțenilor, Gheorghe Hagi, a susținut, ieri, o conferință de presă la Ovidiu. Alături de acesta au luat parte și doi jucă-tori ai Viitorului, fundașul Robert Hodorogea și atacantul Florin Tănase.Hagi se așteaptă la un joc spectaculos în această seară: „Se vor întâlni două echipe frumoase ale campionatului, cu jucători tineri, care au practicat un fotbal bun în acest sezon. Cred că va fi un meci interesant, cu multe goluri. Noi avem problemele noastre, e greu să ne mai gândim la titlu, din toate punctele de vedere. Ne gândim doar să ne câștigăm punctele rămase până la final”.Tehnicianul Viitorului este încântat de revenirea lui Tănase, dar nu se va putea baza pe cel mai experimentat jucător al său: „Se pare că Florin Cernat are din nou probleme medicale și nu ne vom putea baza pe el. Bănel Nicoliță încheia în vară contractul și, fiindcă era accidentat, am decis să încheiem colaborarea de comun acord. Ne gândim deja la sezonul viitor, chiar dacă mai sunt șase partide. Vom da șanse celor mai tineri, care au jucat mai puțin în acest sezon. Fiecare jucător trebuie să dea randament dacă mai dorește să rămână și sezonul viitor alături de noi. Vom vedea ce vom face și cu Pecanha, dar și cu ceilalți jucători. Mă voi gândi bine la sezonul următor. Tănase s-a antre-nat astăzi, bandajat la gleznă, dar se simte mai bine”.Bilanțul confruntărilor dintre cele două echipe este net favorabil con-stănțenilor. Din opt partide disputate, aceștia s-au impus în patru dintre ele, trei partide s-au terminat la egalitate și doar una a fost câștigată de „câinii roșii”. Ultima întâlnire a avut loc în „Ștefan cel Mare”, unde echipa lui Hagi s-a impus cu 5-1.Cum Dinamo și ASA Târgu Mureș nu au dreptul să evolueze în următorul an al cupelor europene, FC Viitorul este ca și calificată pentru întrecerile continentale.„Nu mă gândesc la cupele euro-pene. Noi vrem să fim cât mai sus, dar ar trebui să câștigăm toate cele trei partide de acasă ca să sperăm la ceva”, a încheiat Hagi.Cel mai probabil, în această partidă, Gheorghe Hagi va miza în poartă pe tânărul Arpad Tordai, de doar 19 ani, după ce Pecanha a gafat impardonabil în partida cu ASA Târgu Mureș, 1-1, etapa trecută. Brazilianul de 36 de ani greșește grav pentru a treia oară în acest sezon și nu mai intră în planurile lui Hagi.