Gheorghe Hagi a dezminţit plecarea de la Viitorul Constanţa

Gheorghe Hagi a dezmințit plecarea de la Viitorul Constanța

Managerul tehnic al Viitorului Constanța, Gheorghe Hagi, a ținut, ieri, să lămurească zvonurile din ultima perioadă, privind plecarea sa de la echipă. Acesta a declarat, pe pagina oficială a clubului pe care îl conduce, că sunt doar speculații și nu are de gând să părăsească lidera Ligii l.„Sunt angrenat, cu echipa pe care o conduc, în Play-Off-ul Ligii l Orange și toată energia se îndreaptă doar spre acest obiectiv. Orice informație apărută în mass-media sau comentarii ale unor terți despre plecarea mea de la club, în acest moment, sunt doar pure speculații și sunt neadevărate. Sper că am fost suficient de explicit pentru ca toată lumea să înțeleagă cum stau cu adevărat lucrurile”, a declarat Gheorghe Hagi.v v vFormația de tineret sub 19 ani a Viitorului Constanța a pierdut marți, în deplasare, pe terenul portughezilor de la FC Porto, scor 0-3 (0-0), în optimile de finală ale Ligii Campionilor pentru Tineret (UEFA Youth League).Golurile lusitanilor au fost reușite de Ayoub Abou (min. 54), Rui Pedro (min. 69) și Madi Queta (min. 90+1).