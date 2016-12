Gheorghe Constantin rămâne în arest

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Recursul împotriva respingerii cererii de eliberare sub control judiciar a fostului șef al CCA, Gheorghe Constantin, și a fostului director al OPC Argeș, Cristian Libertatu, au fost respinse, vineri, de Curtea de Apel Pitești, astfel că cei doi rămân în continuare în arest. Constantin și Libertatu au fost duși, vineri, la Curtea de Apel Pitești, unde s-a judecat recursul împotriva respingerii cererii de eliberare sub control judiciar. Cererile de eliberare sub control judiciar ale celor doi au fost respinse, miercuri, de Tribunalul Argeș, iar avocații lor au depus recurs la această decizie. Patronul clubului FC Argeș, Cornel Penescu, și-a retras, vineri, cererea de eliberare sub control judiciar care urma să se judece la Tribunalul Argeș. Penescu a fost dus, vineri, în jurul orei 10, la Tribunalul Argeș, unde trebuia să se judece cererea de eliberare sub control judiciar. Întrebat de jurnaliști, la intrarea în sediul clădirii tribunalului, de ce vrea să renunțe la cererea de eliberare sub control judiciar, Penescu a spus: „E problema avocaților. Ei pot să explice”. După circa un sfert de oră, Penescu a părăsit Tribunalul Argeș și, înainte de a fi urcat în dubă, a afirmat că nu este vinovat: „Nu sunt vinovat și am impresia că sunt distribuit într-un film”.