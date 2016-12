Gheorghe Chivorchian, pus sub acuzare de DNA

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Gheorghe Chivorchian, secretarul general al Federației Române de Fotbal, a fost pus sub acuzare în dosarul finanțării ilegale a echipei Poli Timișoara. El a dat explicații în această dimineață în fața procurorilor DNA.Gheorghe Chivorchian este oficial pus sub acuzare în dosarul finanțării ilegale a echipei Poli Timișoara, deși inițial fusese chemat la DNA Timișoara în calitate de martor, potrivit Digi24.ro.Este acuzat de complicitate la abuz în serviciu și pentru decontările duble făcute în perioada când conducea echipa de fotbal.Chivorchian a fost președintele clubului de fotbal Politehnica Timișoara între anii 2007 - 2011. În acest dosar, DNA Timișoara i-a pus sub acuzare și le-a pus sechestru pe avere fostului președinte al Consiliului Județean Timiș, Constantin Ostaficiuc, și fostului secretar al instituției, Petrișor Nădăștean.Conform raportului Curții de Conturi, prejudiciul adus statului de către cei de la CJT a fost de aproape 10 milioane de lei.Auditorii curții au stabilit, printre altele, faptul că echipa de fotbal a decontat aceleași facturi atât la Consiliul Județean Timiș, cât și la Primăria Timișoara, cele două instituții publice care au finanțat ilegal clubul.