Gheorghe Bosînceanu: „Ne-am bătut singuri!“

Președintele Consiliului Director al FC Farul, Gheorghe Bosînceanu, s-a declarat dezamăgit de insuccesul echipei sale din meciul cu Steaua, pierdut printr-o serie de greșeli individuale. „Ne-am bătut singuri. Am ratat un penalty, am luat gol din corner, am dat autogol și am avut un om eliminat. La faza penalty-ului, Maxim nici măcar nu a încercat să înscrie, doar a dat o pasă simplă la portar. Per total, am avut mai multe șanse de gol decât Steaua în 11. Fotbalul se joacă, însă, pe goluri, nu pe ocazii ratate cu prea multă dezinvoltură de jucătorii mei”, a spus președintele farist, adăugând că, după ce pierzi cu 1-4, nu are sens să contești arbitrajul: „Până la urmă, nu arbitrul a marcat golurile, mai degrabă jucătorii noștri și-au băgat singuri mingea-n poartă”.