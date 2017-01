Gheorghe Bosînceanu, convocat de Comisia de Disciplină, în urma memoriului lui Dinamo

În urma memoriului depus de Dinamo, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal l-a convocat pe Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul, la ședința de mâine, de la ora 15. „Câinii roșii” s-au simțit lezați de unele declarații de presă ale oficialului constănțean și au făcut memoriu la „Disciplină“. „Este dreptul lor să depună memoriu. Eu nu am făcut acuze di-recte, ci m-am referit la concluziile pe care nu numai eu le-am tras, ci toți cei care au vizionat meciurile noastre, că din modul în care au decurs lucrurile în teren, s-a văzut o oarecare «grijă» pentru noi din partea arbitrilor. Asta nu am văzut-o numai eu, ci o țară întreagă. Nu am pus niciodată în discuție greșelile de arbitraj, ci maniera”, a declarat Gheorghe Bosînceanu.