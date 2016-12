Gest incalificabil al jucătoarelor Cristina Zamfir şi Mihaela Pătuleanu

Două handbaliste ale Tomisului au refuzat să facă deplasarea la București

Gest incalificabil al jucătoarelor Cristina Zamfir și Mihaela Pătuleanu

Incredibil, dar, din păcate, adevărat. Două dintre componentele echipei de handbal feminin CS Tomis - Cristina Zamfir și Mihaela Pătuleanu - au refuzat să facă deplasarea, ieri, la București, unde formația constănțeană va întâlni, deseară, pe CSM, într-o partidă contând pentru etapa a 15-a a Ligii Naționale. „Cristina Zamfir și Mihaela Pătuleanu depuseseră memorii la FRH, pentru a deveni libere de contract. Termenul limită de achitare a restanțelor financiare era 7 februarie, în acea zi le-am spus că problema este rezolvată și că banii pot fi scoși a doua zi. Am fost personal la federație, am demonstrat că pot face plățile, iar președintele Cristian Gațu m-a sfătuit ca, la întoarcere, să le dau banii jucătoarelor cu martori. La hotel, surpriză: fetele au refuzat să primească banii și mi-au spus că nu fac deplasarea la București! Stau ca două mimoze în cameră, nici nu au mai răspuns apoi la telefoane. Vom face memoriu la federație, prin care vom cere ca, în cazul în care nu se prezintă la antrenamente, să fie suspendate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. Gestul celor două handbaliste este cu atât mai urât cu cât ele știau foarte bine situația dificilă a clubului și eforturile conducerii de a le achita salariile și de a menține în viață echipa. Se pare că Zamfir (care a avut, întâmplător sau nu, o evoluție suspect de slabă în meciul pierdut acasă cu Rulmentul Brașov, fapt îndelung comentat de suporteri) și Pătuleanu sunt influențate de alte grupări din țară, care ar dori să le transfere fără eforturi financiare. Pe de altă parte, mai trebuie pusă o întrebare: de ce s-a întârziat atât de mult cu plățile, de ce administrația locală a virat banii abia la limita limitelor? Sunt oare și alte interese la mijloc, altele decât cele pur sportive? Când ai în curte un diamant (neșlefuit) precum Cristina Zamfir și nu ai grijă de ea, ești ori incapabil (grav!), ori răuvoitor (și mai grav!). Meciul cu CSM, în direct la Digi Sport Meciul CSM București - CS Tomis se joacă astăzi, de la ora 19.00, fiind transmis în direct de Digi Sport. Antrenorul Ion Pușcașu are mari dificultăți în a încropi o formulă de echipă. În afara celor două „dezertoare”, Alexandra Iovănescu și Mihaela Pârâianu sunt incerte, din pricina problemelor de sănătate. În schimb, Aneta Barcan a dat dovadă de caracter, a acceptat întârzierile la plată și a urcat în autocarul de București. Celelalte partide ale rundei: Cetate Deva - SCM Craiova (ora 17.00, în direct la Digi Sport), HC Dunărea Brăila - HC Zalău, HCM Buzău - HCM Roman, U Cluj - HC Oțelul Galați. Meciurile U Reșița - HCM Baia Mare 25-19 și Oltchim Rm. Vâlcea - Rulmentul Brașov 31-18 s-au disputat în devans.