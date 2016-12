Georgian Ionescu a arbitrat şi în tur

Georgian Ionescu a arbitrat și în tur

Arbitrul delegat la partida de astăzi, Georgian Ionescu, a fost la centru și în meciul din tur, câștigat de Dinamo cu 1-0. „Sper într-un arbitraj corect. Am înțeles că Georgian Ionescu are puține meciuri în prima ligă, astfel că, dacă ar fi să greșească, să fie măcar din lipsă de experiență”, a declarat Cristi Cămui. Gheorghe Bosînceanu în schimb a criticat din nou dur prestația arbitrului de la Farul - CFR 0-1, Marius Avram. „Prestația lui Avram nu s-ar putea justifica decât prin faptul că CFR a stat în spatele său, dar nu am probe, că nu sunt organ de cercetare. A făcut greșeli uriașe pentru un arbitru cu experiența sa. Și asta, la doar o săptămână după ce a început scandalul mită în fotbal”, a declarat Gheorghe Bosînceanu. „La meciul cu CFR, Avram și rezerva de arbitru ne-au tratat ca pe niște oameni de nimic”, a dezvăluit și Sevastian Iovănes-cu, antrenorul secund al Farului.