Oaspeți de seamă la turneul internațional de rugby de la Constanța

George Straton, invitat la Cupa Cleopatra

George Straton, președintele Federației Române de Rugby, este așteptat pe litoral, pentru a asista la partidele turneului internațional Cupa Cleopatra, ediția întâi. Boss-ul FRR urmează să fie însoțit de alți trei membri din conducerea federației - secretarul general Adrian Dumitrescu, președintele Comisiei de Arbitri, Emil Pîrțoc, și directorul compartimentului competiții, Constantin Sora. La turneul de la Constanța, vor participa șase echipe, în componența cărora se regăsesc rugbiști cu vârste de 19 și 20 de ani: Metrorex București (antrenor, Nicolae Manolache), Liceul „Aurel Vlaicu” (LAV) București (antrenor, Adrian Costache), CSS Bârlad (antrenor, Ion Harnagea), selecționata Republicii Moldova (antrenor, Oleg Sadovici), LPS „Nicolae Rotaru“ CSS Constanța (antrenor, Adrian Pllotschi) și CS Cleopatra Mamaia (antrenori, Marian Nache și Cristian Brănescu). Loturile de jucători și oficialii vor sosi pe litoral vineri, 10 august, și vor fi cazate la Complex Cleopatra și Hotel Flora din Mamaia. La eveniment, au fost invitate o serie de personalități, din sport și nu numai, precum Nicolae Dan, Mihai Naca, Vasile Bercu, Elena Frîncu, Nicolae Peride, Florian Constantin, Zanfir Iorguș, Ion Podaru, Adrian Rapotan sau Traian Pătrăhău. „Meciurile se vor juca, între 11 și 15 august, pe stadionul «Constructorul-Cleopatra» din Complexul Sportiv «Badea Cârțan». Sperăm ca tribunele să fie pline, pentru că spectacolul rugbistic va fi de calitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, președintele clubului organizator, Vasile Chirondojan. Echipament sportiv din Anglia Un oaspete de seamă va sosi, pe 7 august, tocmai din Anglia. Se numește Petre Tulbure, este membru al unei asociații non-profit și, an de an, aduce cu el în România echipament sportiv pentru echipele de juniori. Acum, el va oferi tinerilor jucători 30 de mingi de rugby, tricouri, șorturi și trofee.George Straton, președintele Federației Române de Rugby, este așteptat pe litoral, pentru a asista la partidele turneului internațional Cupa Cleopatra, ediția întâi. Boss-ul FRR urmează să fie însoțit de alți trei membri din conducerea federației - secretarul general Adrian Dumitrescu, președintele Comisiei de Arbitri, Emil Pîrțoc, și directorul compartimentului competiții, Constantin Sora. La turneul de la Constanța, vor participa șase echipe, în componența cărora se regăsesc rugbiști cu vârste de 19 și 20 de ani: Metrorex București (antrenor, Nicolae Manolache), Liceul „Aurel Vlaicu” (LAV) București (antrenor, Adrian Costache), CSS Bârlad (antrenor, Ion Harnagea), selecționata Republicii Moldova (antrenor, Oleg Sadovici), LPS „Nicolae Rotaru“ CSS Constanța (antrenor, Adrian Pllotschi) și CS Cleopatra Mamaia (antrenori, Marian Nache și Cristian Brănescu). Loturile de jucători și oficialii vor sosi pe litoral vineri, 10 august, și vor fi cazate la Complex Cleopatra și Hotel Flora din Mamaia. La eveniment, au fost invitate o serie de personalități, din sport și nu numai, precum Nicolae Dan, Mihai Naca, Vasile Bercu, Elena Frîncu, Nicolae Peride, Florian Constantin, Zanfir Iorguș, Ion Podaru, Adrian Rapotan sau Traian Pătrăhău. „Meciurile se vor juca, între 11 și 15 august, pe stadionul «Constructorul-Cleopatra» din Complexul Sportiv «Badea Cârțan». Sperăm ca tribunele să fie pline, pentru că spectacolul rugbistic va fi de calitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, președintele clubului organizator, Vasile Chirondojan. Echipament sportiv din Anglia Un oaspete de seamă va sosi, pe 7 august, tocmai din Anglia. Se numește Petre Tulbure, este membru al unei asociații non-profit și, an de an, aduce cu el în România echipament sportiv pentru echipele de juniori. Acum, el va oferi tinerilor jucători 30 de mingi de rugby, tricouri, șorturi și trofee.