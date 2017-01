George şi Mihaela Curcă au deschis un loc de joacă pentru copii, „Kiddy Dady”

George și Mihaela Curcă au deschis un loc de joacă pentru copii, „Kiddy Dady”

Portarul Farului, George Curcă, și soția sa, Mihaela, s-au lansat în afaceri, amenajând la parterul unui bloc din Constanța un loc de joacă și petrecere a timpului liber pentru copii, pe care l-au numit „Kiddy Dady”. Investiția s-a ridicat la peste 50.000 de euro. Spațiul de joacă are 110 metri pătrați, fiind utilat cu 12 aparate (tobogane, căsuțe, legănele, măsuțe, mașinuțe), urmând a veni și un labirint. Se percepe taxă pe oră, părinții putându-și aduce copiii între orele 10 și 21 (de luni până vineri) și între 10,30 și 21,30 (sâmbăta și duminica). Copiii pot fi lăsați și singuri la „Kiddy Dady”, sub supraveghere, dar nu mai mult de patru ore. Complexul, care cuprinde și un restaurant, poate organiza și petreceri pentru cei mici, așa cum a fost vineri seară, în prima zi de funcționare, așa cum va fi și sâmbătă. De bunul mers al afacerii se ocupă Mihaela, care a declarat, pentru „Cuget Liber“, că ea și George au deschis acest centru gândindu-se în primul rând la băiețelul lor, David (2 ani). „Îl vom aduce în fiecare zi aici. Îi face și lui bine să întâlnească alți copii, să-i cunoască și să se joace cu ei“, ne-a spus Mihaela. De altfel, și denumirea centrului are legătură cu David, care, când era mai mic, spunea „Dadi” când era întrebat cum îl cheamă.