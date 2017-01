George Curcă s-a înţeles cu Dinamo

George Curcă s-a înțeles cu Dinamo

Portarul George Curcă are, astăzi, discuțiile finale cu Dinamo, după ce a ajuns la un acord de principiu cu echipa din Ștefan cel Mare, iar aseară și-a rezolvat problemele contractuale cu Farul. „M-am înțeles de principiu cu Dinamo, însă nu am semnat încă nimic, mâine (n.n. - astăzi) urmând a purta discuțiile finale. E vorba de un împrumut pe un an, cu opțiune de cumpărare definitivă. Nu contează că la Dinamo a venit și vărul meu, Cristi Munteanu. Vom fi în familie”, a declarat, aseară, pentru „Cuget Liber”, George Curcă. „Poți să te împotrivești unui jucător dacă are ofertă de la Dinamo? Am vorbit cu George, eu am nevoie de el, este un jucător exponențial pentru Farul, dar la noi nu poate avea același contract sau condițiile pe care i le oferă Dinamo”, a declarat antrenorul constănțean Marius Șumudică.