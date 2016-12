George Curcă, încă în aşteptare. Gloria Bistriţa, cea mai bună variantă

George Curcă, încă în așteptare. Gloria Bistrița, cea mai bună variantă

Fostul căpitan al echipei FC Farul, George Curcă este încă în căutare de echipă. Portarul în vârstă de 31 ani nu a reușit încă să ajungă la o înțelegere cu un club și așteaptă momentul oportun pentru a-și alege cea mai bună variantă, care, din punctul său de vedere, în momentul actual ar fi Gloria Bistrița, echipa de pe ultimul loc al Ligii I.„Am luat legătura cu mai multe cluburi. Nu am venit la primul antrenament al Farului. Încă încerc să-mi rezolv situația. Eu zic că se rezolvă, dar nu neapărat la Gloria Bistrița, pentru că nici de acolo nu am un răspuns sigur. Nu vroiam să-i încurc nici pe cei de la Farul, să le zic că vin iar poimâine să plec. Nu am rezolvat, deocamdată, nicăieri. Nu este nimic sigur la mine, o să risc un pic și îi voi da un răspuns lui Giani Nedelcu că nu pot să vin încă la Farul. Am discutat cu mai multe echipe. La Bistrița ar fi fost cel mai sigur, dar dacă nu pleacă Emilian Dolha, nu are rost să stau rezervă pe acolo. Mai aștept câteva zile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, George Curcă.