George Curcă aşteaptă oferte de la echipe din Liga I şi II

George Curcă așteaptă oferte de la echipe din Liga I și II

După ce și-a terminat contractul cu FC Farul, unde a fost căpitan, portarul George Curcă a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că nu a fost încă sunat de patronul „alb-albaștrilor” pentru renegocierea contractului său și că așteaptă oferte și de la alte echipe din Liga I și II.„Pe mine nu m-a întrebat nimeni nimic. Sunt în vacanță. Până acum nu m-a sunat nimeni. Poate până mă sună Giani Nedelcu, mă va suna altă echipă din Liga I sau II, eu acum nu am serviciu. Aștept oferte de oriunde. Dacă nu mă sună cei de la Farul, eu ce fac? Poate nu au fost mulțumiți de mine. Aștept oferta Farului.”, ne-a mai spus Curcă.În privința anchetei UEFA referitoare la meciurile suspecte de probleme cu pariuri, în care este implicat și FC Farul cu meciul pierdut la Brăila (0-2), din 17 noiembrie, fostul portar al Farului a declarat că se va duce în ianuarie pentru a lămuri lucrurile la FRF.„Am fost chemat pentru lămuriri în calitate de căpitan. A fost o invitație, nu sunt obligat să merg dar este bine să mă duc. Eram la țară, înzăpezit și nu am plecat. Mă voi duce în ianuarie. Acolo îți dă un formular și te întreabă dacă ți s-a părut ceva suspect. A mai fost chemat un jucător, care li s-a părut lor că a greșit (n.r. - Vali Sandu), delegatul echipei (n.r. - Cosmin Șiscu) și vor fi chemați și antrenorii ambelor echipe (n.r. - Alin Artimon și Alin Pânzaru). În plus, vor fi chemați atât observatorii cât și arbitrii de la acel meci. Este o anchetă amplă, pe o perioadă mai lungă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, George Curcă.