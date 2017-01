George Curcă a semnat cu Dinamo, iar astăzi pleacă în Franţa

George Curcă a semnat cu Dinamo, iar astăzi pleacă în Franța

Trecerea lui George Curcă de la FC Farul la Dinamo s-a oficializat ieri, după ce goal-keeper-ul de 28 de ani și-a pus semnătura pe actele de împrumut. Căpitanul Farului, George Curcă, a plecat la Dinamo, sub formă de împrumut pentru un an, clubul din Ștefan cel Mare având însă drept de cumpărare definitivă la expirarea acestui termen. Mutarea s-a oficializat ieri după-amiază, când Curcă a semnat contractul, la București, la ora 16,10, după ce, în cursul dimineții, un reprezentant al lui Dinamo sosise la Constanța, pentru a pune la punct ultimele detalii cu Farul. Aseară, la ora 19,30, George trebuia să și plece în Franța, acolo unde, la Aix les Bains, Dinamo e în cantonament, însă decolarea s-a amânat pentru această dimineață, la ora 7,50. „Am petrecut zece ani frumoși la Farul, îmi pare rău că plec, însă trebuie să mă îngrijesc și de viitorul familiei mele. Le țin pumnii băieților și sper să promoveze imediat”, a declarat George. Mircea Crainiciuc, președintele executiv al Farului, a spus că era greu de ținut la Liga a II-a doi portari de valoare deosebită, precum Curcă și Vlas. În urma plecării lui George, Farul vrea să mai aducă un goal-keeper, speculându-se că ar putea veni Cristi Munteanu, vărul lui George, transferat și el de Dinamo. Crainiciuc a declarat că poartă tratative cu doi portari. „Unul are 18 ani și e de mare perspectivă, cel puțin de valoarea lui Lobonț la această vârstă. Să vedem dacă și reușim să-l transferăm. Al doilea e un portar cu experiență. Munteanu la Farul? Nu știu, să vedem ce rezolvăm cu cei doi cu care tratăm”, a arătat oficialul farist.