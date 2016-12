George Curcă a revenit printre „rechini“

Ştire online publicată Marţi, 17 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

E oficial! Portarul George Curcă a lăsat lupta la titlu în Liga I cu Dinamo, pentru a ajuta Farul să promoveze. Jucătorul, în vârstă de 31 de ani, a fost împrumutat până la finalul acestui sezon iar ieri a făcut deja primul antrenament sub comanda tehnicianului Viorel Tănase. Abia revenit la echipa care l-a făcut cunoscut, Curcă s-a arătat optimist în privința șanselor pe care alb-albaștrii le au în lupta pentru promovare. „Am venit la Farul pentru că vreau să joc. Nu sunt obișnuit cu postura de rezervă, de aceea am acceptat și anul trecut să merg la Unirea Urziceni. Cunosc foarte bine situația Farului, pentru că am urmărit pe internet parcursul echipei în acest sezon. Sper ca odată cu sosirea noilor jucători să facem o echipă bună la Farul, care să se bată la promovare. Dacă acest obiectiv nu va fi atins în acest sezon, la anul Farul nu are voie să rateze promovarea. E deja prea mult timp de când această echipă lipsește din Liga I, această echipă trebuie să revină în Liga I, pentru că acolo e locul Farului “, a declarat George Curcă pentru Cuget Liber.Cristian PAHOMIE