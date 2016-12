George Copos, ANUNŢ IMPORTANT pentru fanii echipei RAPID

George Copos, ANUNȚ IMPORTANT pentru fanii echipei RAPID

Sâmbătă, 18 Mai 2013

Acționarul majoritar al FC Rapid, George Cops, îi invită pe suporteri, printr-o postare pe blog, să desemneze structura prin care să devină proprietarii clubului din Giulești, scrie realitatea.net."Am luat decizia de a RENUNȚA LA TOATE PARTICIPAȚIILE MELE ÎN SC FC RAPID SA. Drept urmare anunț public că CESIONEZ GRATUIT toate cele 5.500.000 acțiuni către RAPIDIȘTI, inclusiv investițiile făcute în Baza Pro Rapid, mărcile înregistrate, brandurile, siglele, palmaresul, culorile deținute de Rapid etc. Îi invit așadar să pe suporteri își desemneze structura care să preia de la noi participațiile în Rapid – fie ea Liga Suporterilor, fie o altă structură. Situația actuală a clubului poate fi găsită și studiată în Planul de reorganizare publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 4416/12.03.2013 unde se poate găsi tot ceea ce este relevant față de starea Clubului, prezentat transparent și corect. La această oră valoarea comercială a lotului de jucători a Rapidului este de 11,8 milioane Euro, conform ultimei evaluări făcute de site-ul de specialitate „Transfermarkt.ro”. Conducerea actuală a Clubului așteaptă să fie contactată pentru a perfecta cu maximă urgență formalitățile de cesionare a acțiunilor. Consider că fac un gest de loialitate față de RAPIDIȘTI, dându-le ocazia de a fi, în sfârșit, în postura de a aplica ceea ce mi-au cerut mie ani de-a rândul. Am luat această decizie după ce, timp de 20 de ani, am fost alături de Rapid. În 1993 drumurile mele s-au încrucișat cu cele ale acestei echipe, care traversa una din multele sale perioade grele. Se antrena pe baza sportivă „Pasteur”, în noroi până în glezne, apoi se spăla la o cișmea. Am creat condiții corecte de pregătire. Baza sportivă „Pro Rapid” este și astăzi una de nivel internațional: terenuri, gazon, sală de forță, condiții de recuperare, hotel, restaurant, birouri, tot ce trebuie. Chiar mai mult. Am investit și într-un stadion care nu era al nostru. Am refăcut gazonul, iar împreună cu Ministerul Transporturilor am închis „Potcoava” și am realizat instalația de nocturnă. Toate acestea au condus la rezultatele cunoscute: două titluri de campioni, 4 Cupe ale României, 4 Supercupe, participări multiple în Cupele europene - culminând cu ediția 2005 - 2006 în care Rapid a ajuns până în sferturile de finală ale Cupei UEFA. La un moment dat au apărut complicații pe care am încercat să le rezolv. Am căutat și am găsit aliați – alungați cu pietre în final de Suporteri. În ultimele luni am făcut eforturi mari de a scoate Clubul din marile sale dificultăți financiare. Am fost obligat de lege să recurg la procedura de insolvență. Am renunțat, eu și societățile ANA, la circa 23,5 milioane de euro, sume avansate sub formă de împrumuturi Rapidului și care ar fi trebuit să ne fie restituite. RAPID a fost și va fi DOAR al SUPORTERILOR DIN GIULEȘTI. Lor li se cuvine atât Clubul, cu toate bunele și relele lui, cât și sarcina de a-l conduce de aici înainte, conform concepției și strategiei lor. Voi fi mereu – de acum încolo doar cu sufletul - alături de Rapid."