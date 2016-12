Gavra - responsabil cu golul; Ţîru - căpitan de echipă

Fotbaliștii Academiei Hagi sunt vedetele naționalei U19 a României

Gavra - responsabil cu golul; Țîru - căpitan de echipă

Cu cinci jucători ai Academiei „Gheorghe Hagi” în lot (Alexandru Buzbuchi, George Șerban, Bogdan Țîru, Ionuț Puțanu și Cristian Gavra), echipa națională de fotbal Under 19 a României va termina pe prima poziție turul întâi de calificare la Campionatul European.Tricolorii antrenați de Ovidiu Stângă au câștigat primele două meciuri, 2-1 cu Italia și 3-0 cu Azerbaidjan, astfel încât nu mai pot pierde șefia grupei, indiferent de rezultatul ultimului joc, cel cu Suedia, programat astăzi.Eroul partidei cu azerii a fost Cristian Gavra, care a înscris toate cele trei goluri ale României. „Nu mă așteptam să marchez de trei ori. Sunt foarte bucuros că ne-am calificat de pe primul loc și sper să repetăm această performanță la Turul de Elită”, a declarat Gavra, pentru site-ul Academiei Hagi.Un alt jucător constănțean remarcat la turneu este Bogdan Țîru, pe care selecționerul Stângă l-a desemnat căpitan de echipă.„Sunt foarte bucuros, am bifat deja trei calificări cu echipele naționale Under 17 și Under 19. Îi mulțumesc domnului profesor că are încredere în mine și că mi-a dat o responsabilitate mare, aceea de a fi căpitan”, a spus Țîru.Iată și programul jocurilor din ultima etapă, care au loc astăzi, de la ora 16.00: Suedia - România și Azerbaidjan - Italia.Clasament: 1. România (6 p), 2. Azerbaidjan (3 p), 3. Italia (1 p), 4. Suedia (1 p).La Turul de Elită se califică primele două clasate din grupă.