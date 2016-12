Galerie foto. Spadasinele tricolore, antrenamente cu zâmbetul pe buze la Constanţa

Galerie foto. Spadasinele tricolore, antrenamente cu zâmbetul pe buze la Constanța

Vara aceasta, Dan Podeanu a revenit ca antrenor coordonator la lotul feminin de spadă al României și vrea să mențină echipa pe o traiectorie ascendentă, obiectivele fiind câștigarea de medalii la Europene și Mondiale și calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio. Primul concurs al spadasinelor va fi Cupa Româ-niei, care va avea loc tot la Constanța, la începutul lunii octombrie.Despre revenirea la lot a tehnicianului Podeanu, campioana Ana Maria Brânză declară: „Pentru mine, e un vis împlinit. Este omul care m-a adus unde sunt acum, omul cu care m-am antrenat 15 ani. Mă bucur pentru dânsul. În primul rând, creează o atmosferă propice performanței în lot. Știe să discute cu fiecare în parte. În al doilea rând, e ca o cutie cu surprize și știi că mereu mai are câte ceva de scos. Eu sunt o fire mai curioasă și vin cu bucurie la antrenament să văd ce a mai pregătit și ce ne mai arată”.Exercițiile au o dificultate sporită, însă atmosfera la antrenamente este de-gajată; zâmbetul nu lipsește de la nicio sportivă, iar meritul este al antrenorilor, după cum spune Ana Maria: „Chiar dacă suntem transpirate și obosite, ne dăm seama de micile bucurii pe care ni le aduce scrima. Cel mai eficient antre-nament este acela în care reușești să-l ții conectat pe sportiv, să-l obosești fără ca el să-și dea seama. Venim la antrenament cu bucurie, nu că trebuie”. Dan Podeanu îndrumă sportivele și le explică cu atenție ce trebuie să facă, fie că lucrează în pereche sau sub formă de individualizare. Despre desfășurarea antrenamen-telor, Dan Podeanu spune: „O parte din aceste sportive sunt puțin «uzate» în sportul acesta, la 30 de ani, au deja poate 20 de ani de «uzură». Aici este menirea antrenorilor, să găsească mijloace diferite de a face același lucru, sub altă formă. Și ele nu trebuie să vină la antrenamente ca la serviciu, ci să descopere în permanență jocul și frumusețea jocului. Să rămână copil și să se joace”.Opt dintre cele mai bune spadasine ale României se află în pregătire la Constanța. După ce a lucrat cu ele o perioadă mai îndelungată, profesorul Podeanu le poate face o scurtă descriere în cât mai puțin cuvinte: „Ana Maria Brânză a fost o adolescentă întârziată, care își caută maturitatea, maturitatea în competiție. Simona Pop este un copil răsfățat care n-a dat de greutățile vieții, care înseamnă să obțină marea performanță în scrimă. Crescând numărul membrilor familiei, Simonei Gherman i-au sporit grijile și interesul pentru sport. Maria Udrea este mai puțin adaptată la noua armă, spadă. Ana Maria Constantin e un factor permanent de stimulare în an-trenamente a celorlalte, se bate pentru fiecare lovitură. Tătăran trebuie să găsească ritmul marii performanțe. Dumitru are o dorință de analiză, trebuie să o folosească în scopul spadei. Raluca Sbârcia este figura inedită a lotului, are alt mâner, are altă concepție”.