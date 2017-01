Galerie FOTO. Săgeata Năvodari şi-a îndeplinit obiectivul la Botoşani

Galerie FOTO. Săgeata Năvodari și-a îndeplinit obiectivul la Botoșani

După trei etape în primul eșalon al fotbalului românesc, echipa de pe litoral Săgeata Năvodari a reușit să rămână neînvinsă, obținând cinci puncte. Sâmbătă, la Botoșani, jucătorii năvodăreni și-au îndeplinit obiectivul, obținând un egal pe care l-au dedicat edilului din Năvodari, Nicolae Matei, cu ocazia aniversării zilei de naștere a acestuia.Formația dobrogeană de Liga I Săgeata Năvodari a remizat în deplasare, sâmbătă, cu FC Bo-toșani, scor 1-1 (0-0), reușind astfel să rămână neînvinsă și după etapa a III-a.Golurile au fost marcate de Cîrjan (min. 49) pentru gazde și Lupu (min. 87) pentru oaspeți.Au evoluat următoarele echipe: FC Botoșani (antrenor, Cristian Popovici): Curileac - Patache, Tincu, Ursu, Acsinte - Vașvari - Vraciu, Croitoru, Codoban (Ghinga, min. 67) - Hadnagy (Matei, min. 88) , Cîrjan (Taban, min. 71). Săgeata Năvodari (antrenor, Tibor Selymeș): Panagopoulos - Fl. Popa, Peteleu, Munteanu, Filip - Muzac - Florean, Vezan (Tigoianu, min. 77), Iordache (Lupu, min. 51) - M. Roman (Chițu, min. 57), V. Dinu.„E important că am luat un punct mai ales că Botoșaniul a fost net superioară. La Brașov am fost echipa mai bună dar din păcate am pierdut două puncte, azi am fost echipa mai slabă dar am luat un punct. Orice punct contează și ne luptăm pentru fiecare minge până în ultimul minut. Sunt foarte nemulțumit de ce s-a întâmplat în primele 60 de minute. Am fost o echipă mai obosită pentru că am avut două deplasări foarte lungi. Important este că am câștigat un punct dar mai avem foarte multe lucruri de pus la punct. N-am stat bine în teren, a fost distanță mare între linii, poate și din cauza oboselii”, a declarat Tibor Selymeș.Au arbitrat Iulian Dima (central), Mircea Grigoriu, Ciprian Danșa (asistenți) și Marcel Bîrsan (rezervă).În etapa următoare, Săgeata va juca pe teren propriu, la 10 august, cu ACS Poli Timișoara, de la ora 19.00.După meciul de la Botoșani, jucătorii Săgeții au dedicat rezultatul de egalitate primarului orașului Nă-vodari, Nicolae Matei, care sâmbătă a împlinit vârsta de 46 de ani.„La mulți ani, domnule primar, și vă promitem în continuare o evoluție cât mai bună în Liga I. În acest moment, Săgeata Năvodari este cea mai bună echipă dobrogeană!”, a fost mesajul jucătorilor antrenați de Tibor Selymeș.