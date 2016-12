Galerie foto. Medalii de aur pentru sportivii de qwan ki do din Constanţa

Galerie foto. Medalii de aur pentru sportivii de qwan ki do din Constanța

Sportivii de arte marțiale, mai precis de qwan ki do s-au reunit, în pe-rioada 16 - 17 mai, la Campionatul Național de Qwan Ki Do Juniori și Seniori 2015, care s-a desfășurat la Bacău. La competiția organizată de Federația Română de Arte Mar-țiale au participat peste 260 de sportivi de la 23 de cluburi din întreaga țară. Din Constanța au fost prezenți sportivi de la cluburile „Guom” Con-stanța și „Aurora” 23 August.Au avut loc probe tehnice și de luptă, la finalul cărora sportivii din Constanța au urcat pe podium. Astfel, clubul „Guom” a obținut două medalii de argint, iar clubul „Aurora” 23 August a obținut două medalii de aur și respectiv două titluri de campioni naționali, la probele tehnice - masculin peste 40 de ani și feminin, categoria 18 - 39 de ani. Se impune menționat că este primul an în care este organizată o competiție pentru sportivii de qwan ki do de peste 40 de ani. În schimb, pentru că la feminin nu a fost întrunit numărul minimum de concurente, au fost organizate doar lupte demonstrative, iar sportivele au primit premii speciale pentru participare.„Mulțumim în mod special Primăriei 23 August, fără sprijinul căreia nu am fi putut să participăm la competiție”, a subliniat Daniel Avasilcăi, reprezentantul Clubului „Aurora” 23 August și câștigătorul titlului de campion național la categoria peste 40 de ani.