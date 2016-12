Galerie foto. Joy2Dance s-a calificat la Dance World Cup

Școala de dans și balet Joy2Dance din Constanța, aflată sub coordonarea coregrafelor Alexandra Porumboiu și Elena Rușa, s-a calificat cu 16 coregrafii în finala Dance World Cup, ce se va disputa, în perioada 25 iunie - 2 iulie, la Jersey, în Marea Britanie.Dance World Cup este un concurs inter-național ce se desfășoară, an de an, în mai multe țări europene. Coregrafiile ce se clasează pe primele trei locuri sau care primesc cel puțin 65 de puncte se califică automat pentru finala mondială.Școala de dans Joy2Dance participă pentru al V-lea an consecutiv la concursul Dance World Cup, după finalele din anii precedenți, de la Villach (Austria), Brighton (Anglia), regiunea Algarve (Portugalia). Anul trecut, finala mondială s-a disputat la București, cu noroc pentru grupul de balet feminin, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.Iată cele 16 coregrafii calificate la Dance World Cup: categoria solo balet mini, Olimpia Cărăuleanu, cu variația „Colombiana”, a obținut locul 1; la categoria mini grup balet, s-a obținut locul 1, cu coregrafia „Valsul orelor”; categoria cvartet balet, Melis Ramazan, Francesca Coteanu, Sarah Hindaoui, Sandra Plescanu, cu coregrafia „Esmeralda”, locul 1; la categoria trio-balet, Francesca Coteanu, Sarah Hindaoui și Sandra Plescan, locul 1, coregrafia „Florăresele”; la categoria duo dans contemporan, locul 1 pentru Sandra Plescan și Francesca Coteanu, coregrafia Together; locul 1 a fost obținut și la categoria grup balet fusion, coregrafia „Dance Class”.Una din cele mai importante distincții a fost obținută la categoria dans național și folclor, locul 1, coregrafia „Kadril”, și totodată desemnat cel mai bun grup din concurs, având astfel posibilitatea de a participa gratuit la finala din Jersey, Marea Britanie, taxele de participare fiind suportate de Dans World Cup.Locul 2 a fost obținut la categoria duo dans național și folclor, de către Olimpia Cărăuleanu și Sara Diaconu, coregrafia „Kracoviak polka”; la categoria grup dans național și folclor, a fost bifat un alt loc 2, coregrafia „Gardentanz”; la categoria grup show dance, locul 2, coregrafia „Peacok”; locul 2 la categoria cvartet dans național și folclor pentru Briana Diaconescu, Daria Ienea, Madi Chilianu și Alessia Negoi, coregrafia „Tarantella siciliana”; la categoria duo dans modern, Ariana Lungu și Karina Lungu, locul 2, coregrafia „Twins”; locul 2, la categoria juniori duo dans național și folclor, Cristina Dumitru și Vlad Tentu. Pe lângă aceste dansuri, s-au calificat și cu coregrafiile Italian Polka - categoria mini cvartet balet - Dalia Petrovici, Bianca Zisu, Ana Vlad, Erica Nula, Kara Jorga, - trio dans național și folclor format din Sibel Obertin, Crina Olteanu și Arina Vasiliu, la categoria dans turcesc - la categoria mini dans național și folclor, Sara Decusara, Bianca Dinu, Ruxandra Tănase, Mădălina Rusu.„La concursul de calificare Dance World Cup, de la București, au participat cele mai bune școli din țară, iar nivelul competiției a fost unul foarte ridicat. Concursul s-a desfășurat pe parcursul a două zile, în care copiii, pe lângă munca depusă și dorința de a ocupa un loc cât mai bun, ne-au încântat cu coregrafii complexe, frumoase, cu bucuria de a dansa și de a se afla pe scenă. Anul aceasta, competiția a fost și mai grea, deoarece a fost primul an când, pe lângă școlile private de dans și balet, au putut participa și liceele de coregrafie și școlile de profil unde copiii fac ore de balet zi de zi. Pe lângă școlile din România au participat și școli din Republica Moldova, dar și din Emiratele Arabe Unite. Important este să-i încurajăm pe cei mici, să învețe să treacă peste emoții, să aibă spirit de echipă, să știe să-i felicite și să-i aprecieze pe cei mai buni. De la an la an, competiția crește, însă mulțumirea noastră este că reușim să ne menținem pe primele locuri”, a declarat coregrafa Alexandra Porumboiu.