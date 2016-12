GALERIE FOTO / Handbal printre cârciumi! Dezastrul din Complexul Sportiv Hidrotehnica

Miercuri, 14 octombrie (adică ieri), orele prânzului. Telefonul redacției sună scurt, iar o colegă îmi face legătura în birou. La celălalt capăt, un vechi prieten, care mă „atacă“ frontal, intrând direct în subiect.- Salut, Sorin! Știu că ești ocupat, însă, printre alte activități, fă-ți te rog timp și du-te să vezi cum mai arată baza sportivă de la Hidrotehnica. Au trecut atâția ani în care am tot așteptat să se facă ceva cu acea bază și… nimic! Ba mai mult, handbalul feminin constănțean a dispărut din performanță în condițiile în care totuși bani s-au alocat! Nu vreau să cred că la mijloc sunt alte interese obscure, care nu au legătură cu fenomenul sportiv. Sper să fie numai nepricepere. Ar fi răul cel mai mic, pentru că pe un om nepriceput îl poți aduce mai lesne pe calea cea bună decât pe cel ce are gânduri necurate.N-am apucat să dezbat problema telefonic, pentru că amicul, după ce mi-a dat „temă de studiu", a scurtat convorbirea, așa cum promisese de la început. Și am pornit în documentare, pe teren. La fața locului, jale, așa cum mă așteptam.Complexul Sportiv Hidrotehnica, din cartierul CET, „vatra" handbalului feminin constănțean, seamănă a orice altceva doriți, dar numai a loc de făcut sport nu! Cârciumă lângă cârciumă, băutură multă și de proastă calitate, personaje dubioase, bălării etc. Fără nicio exagerare: când ajungeți în zonă, cu soții și copii, ar fi bine să traversați pe partea cealaltă, tocmai pentru a evita orice contact cu bețivii de la mese. Și să nu spuneți cuiva că acolo se face sport, că nu v-ar crede.Ce declarații frumoase!La ora actuală, baza sportivă de la Hidrotehnica se află în administrarea Universității Maritime Constanța (UMC), care a preluat-o, în data de 17 mai 2012, de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.La momentul cu pricina, intervenția UMC-ului a părut drept salvatoare, iar declarațiile conducătorilor ne făceau să ne imaginăm deja un complex de genul celor pe care le vizităm în excursiile din străinătate.Iată ce spunea, în 19 mai 2012, prorectorul UMC, prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, un om pentru care am toată stima, dar pe care, sincer, nu-l mai înțeleg: „Mulțumim celor care ne-au ajutat în acest demers (n.r. - acela de a prelua complexul), printre aceștia numărându-se și președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, cel care a avut ideea trecerii complexului în administrarea universității noastre. (…) În zona complexului sunt o serie de unități care nu au nicio legătură cu sportul. În următoarele zile, solicităm controlarea legalității acestora și luarea măsurilor care se impun în urma acestor controale. Unitățile respective (n.r. - cârciumi) au contracte de furnizare a utilităților cu complexul sportiv, însă aceste contracte vor fi reziliate în perioada respectivă”.Declarații foarte frumoase, rămase, însă, fără acoperire. Au trecut trei ani și jumătate, iar cârciumile, bețivii și bălăriile sunt tot acolo. Să-ți trimiți, ca părinte, copilul să bată mingea la Hidrotehnica, este un mare act de curaj - cam la limita inconștienței -, pe care nu cred că sunt mulți care și-l asumă.Unde sunt investițiileTot în 19 mai 2012, prorectorul Panait anunța că va fi demarată reabilitarea sălii de sport, precum și a celorlalte construcții din incinta complexului.„Vom discuta cu reprezentanții Ministerului Educației despre aceste lucrări, însă pot să vă spun că suma necesară reabilitării sălii, între 500.000 și un milion de euro, o putem asigura și din fonduri proprii”, a declarat prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, adăugând că planul general mai include construcția unui bazin de înot și a unui hotel cu 40-60 de camere, pentru sportivii veniți în cantonament.La fel ca și în cazul cârciumilor, aceste declarații, la trei ani și jumătate de când au văzut lumina tiparului, au rămas doar la stadiul de vorbe. Timpul a trecut și nu s-a făcut nimic. Ciudat, să nu faci nimic când ai și fondurile proprii, și uși deschise la Ministerul Educației, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român? Ca să nu mai vorbesc despre o posibilă implicare a administrației locale…O întrebare fără răspunsAm afirmat-o anterior și o repet. Am mare respect pentru profesorul Panait, pentru ceea ce a făcut și face în calitate de rector/prorector al UMC, pentru învățământul de marină românesc, pentru viitorii marinari. Și chiar pentru sport, pentru că, în cadrul CSU Neptun, s-a mai implicat în arte marțiale și chiar handbal. Să ne aducem aminte că, acum vreo 7 ani, a existat o echipă masculină de handbal care a activat în liga a doua, sub comanda regretatului profesor Mihail Făgărășan. O echipă fără valori, fără rezultate, fără posibilitate de progres. Un proiect eșuat, de pe urma căruia UMC s-a ales, în primul rând, cu… cheltuieli.Deci, cu ce se „mănâncă” handbalul se cam știa, de bodegi se știa, de halul în care arată sala, la fel. Întrebarea la care nu găsesc răspuns este următoarea: De ce s-a băgat UMC-ul în acest joc?Din cupele europene, la două retrogradăriSunt convins că prorectorul UMC a fost bine intenționat atunci când a decis să preia Complexul Sportiv Hidrotehnica. Însă, în acești ultimi trei ani și jumătate, s-au comis multe greșeli. Și mari! Echipa care odinioară era mândria Constanței, care a activat neîntrerupt trei decenii în prima ligă, care a jucat semifinale și finale de cupe europene, care a dat nume mari de antrenori și sportive de lot național, a reușit să retrogradeze de două ori!Vrem, nu vrem, ne place sau nu ne place, bilanțul acestor ultimi trei ani și jumătate, de când administrator este UMC, este următorul: două retrogradări, cârciumi și bețivi, o sală departe de standardele europene, un lot de jucătoare fără șanse de a crește în valoare.Despre perspectivele actualei echipe - de fapt, mult spus echipă! -, care suferă înfrângere după înfrângere într-o obscură ligă secundă, sub conducerea unui director executiv, Silviu Băiceanu, de care nici măcar profesorul Panait nu este mulțumit (citez: „Băiceanu nu are experiență, devotament și timp să fie director, dar pe Băiceanu nu-l poate schimba decât ministerul”), vom reveni într-o ediție viitoare. Mai ales că, din fondurile Consiliului Județean, au plecat către handbalul feminin miliarde. Unde s-au dus, veți vedea!