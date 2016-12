Galerie FOTO. CVM Tomis, victorioasă în cele două amicale cu Arcada Galaţi

Galerie FOTO. CVM Tomis, victorioasă în cele două amicale cu Arcada Galați

CVM Tomis și-a reîntregit lotul și a revenit la antrenamente, unde se pregătește intens de noul sezon. La echipă au revenit coordonatorul Zhekov și liberoul Rosic, care au jucat pentru echipele lor naționale, Bulgaria, respectiv, Serbia, la Campionatul Mondial din Polonia.Week-end-ul trecut, CVM Tomis a primit vizita celor de la Arcada Galați, cu care au disputat două amicale, ambele câștigate de constănțeni.Primul s-a încheiat cu scorul de 4-0 (26-24, 25-23, 25-19, 26-24). La cel de-al doilea test, oaspeții au reușit să se impună în setul al treilea, 25-23, dar constănțenii au câștigat partida, impunându-se în primele două seturi și în cel de-al patrulea: 25-18, 25-22, 25-21.„Cele două amicale au fost binevenite. Suntem un pic în urmă cu pregătirea, din cauza faptului că lotul nu a fost complet. Pentru început e bine că am avut două meciuri acasă cu Arcada, să vedem în ce stadiu suntem cu noii jucători veniți. Rezultatele sunt destul de bune, în prima zi am bătut destul de clar, în a doua a fost un pic mai greu, dat și fiindcă s-au încercat și diverse metode de formare a echipei”, a declarat antrenorul secund Radu Began.Aceste două partide au reprezentat primul test pentru CVM Tomis, după ce, joi seară, s-au reîntors Zhekov și Rosic.„A fost bine pentru un prim meci în formulă completă. Echipa se mișcă din ce în ce mai bine, dar nu este încă la un nivel normal de joc, pentru că nu avem nici măcar o lună de când am reluat antrenamentele”, a declarat antrenorul Martin Stoev.La cele două meciuri, au evoluat: Zhekov, Simeonov, Spînu, Laza, Petkov, Janic, Rosic, Tănăsescu, Stancu, Aciobăniței, Stoian, Pavel și Vologa.v v vSăptămâna aceasta, CVM Tomis va pleca în turneul amical din Polonia, la invitația campioanei SKRA Belchatow.„Suntem invitați la un turneu în Polonia. Este la alt nivel, un turneu puternic. Vrem să facem acolo trei meciuri. Vom pleca joi seara din Constanța, vineri dimineața avem avionul și ne vom întoarce, probabil, marți. Meciurile vor avea loc pe 27 și 28 septembrie, dar încercăm să mai facem un meci pe 29 septembrie”, a declarat secundul Radu Began.