După 15 ani de investiții

Galerie FOTO. CS Cleopatra Mamaia, campioana României la rugby juniori U18

Centrul rugbistic de la malul mării și-a demonstrat, încă o dată, capacitatea de a face performanță. După medaliile de aur cucerite de Tomitanii la juniori U17 și bronzul național al LPS-ului la juniori U19, iată că CS Cleopatra Mamaia reușește, în premieră, să devină campioană a României la juniori U18.Partida dintre CS Cleopatra Mamaia și CSA CSS Steaua București, disputată ieri, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, meci pentru locurile 1-2 în cadrul turneului final al Campionatului Național de rugby juniori U18, și-a meritat din plin statutul de finală. Publicul numeros prezent în tribunele arenei a avut parte de toate „ingredientele”: eseuri, drop-gol, răsturnări de situație, dramatism cât cuprinde. Steaua a început curajos și a marcat primul eseu (netransformat), 0-5, însă replica echipei gazdă a venit imediat, o încercare (transformată) stabilind scorul la pauză, 7-5. În repriza secundă, bucureștenii au preluat din nou conducerea, punând puncte pe tabelă după o lovitură de penalitate, 7-8, și lucrurile nu stăteau deloc bine pentru Cleopatra. Constănțenii au revenit în atac, au presat, căutând cu in-sistență un eseu care, din păcate, nu s-a mai născut. Salvarea a venit dintr-o lovitură de picior căzută, 10-8, și după un final de meci în care s-a apărat eroic, rezistând la 5 metri de but, formația din Mamaia a devenit, în premieră, campioană a României.„A fost un meci extraordinar de dificil, Steaua este un adversar redutabil și respectabil, iar bucuria victoriei este cu atât mai mare. După 15 ani de investiții, iată că am reușit să aducem la Constanța titlul de campioană. Este rezultatul muncii întregului colectiv, la capătul unui sezon în care am înregistrat numai victorii. Am spus că acesta este anul nostru să fim campioni și iată că obiectivul a fost îndeplinit”, a declarat, la sfârșitul meciului, pentru „Cuget Liber”, pre-ședintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan, omul căruia i se datorează în mare măsură acest rezultat de excepție.Iată și rezultatele înregistrate în celelalte partide ale zilei de ieri: locurile 3-4 (finala mică): ACS Flamingo București - RCM UV Timișoara 29-0; locurile 5-6: Industria Sârmei 1921 Câmpia Turzii - CSS Gura Humorului 14-17.Organizatorii turneului din „Badea Cârțan” au fost Federația Română de Rugby și CS Cleopatra Mamaia. Parteneri - Aso-ciația Județeană de Rugby Con-stanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și Consiliul Județean Constanța. Parteneri Media - Cuget Liber și Radio Constanța.