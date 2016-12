Galerie foto. Cristiano Ronaldo dedică trofeul tuturor portughezilor

Atacantul portghez, Cristiano Ronaldo, căpitanul lusitanilor a fost nevoit să părăsească terenul de joc pe targă, în lacrimi, după 25 de minute de joc, din cauza unei accidentări provocate de Dimitri Payet, a savurat din plin victoria echipei sale împotriva Franței.„Este un trofeu pentru toți portughezii, toți imigranții, toți oamenii care au crezut în noi. Nu a fost o finală pe care o doream, nu am putut să mă joc, aveam dureri prea mari. De la începutul competiției am încercat să ajut echipa în maniera mea, precum un lider. Am fost întotdeauna prezent”, a spus Cristiano Ronaldo, la finalul partidei, pentru postul de televiziune beIN Sport.