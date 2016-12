Galerie foto / Constănţenii duc show-ul Aeros pe scenele Europei

Galerie foto / Constănțenii duc show-ul Aeros pe scenele Europei

După șapte ani de inactivitate internațională, trupa Aeros, formată exclusiv din tineri gimnaști și gimnaste profesioniste din România, aflați sub îndrumarea antrenoarei lotului național de gimnastică aerobică, Maria Fumea, a revenit pe scenele importante ale Europei.Aeros îmbină subtil dansul modern cu gimnastica profesionistă, oferind demonstrații de rafinament și eleganță sportivă, obținute grație talentului, dar și miilor de ore de muncă, de repetiții. Sunt momente de energie și echilibru comparative cu cele oferite de Cirque du Soleil, în armonia sutelor de jocuri de lumini, așezate pe un fundal complet negru.Recuzita formației cuprinde trambuline, inele, corzi, mingii, scaune, mese, ce dau o notă acrobatică spectacolului, în stilul său unic. Uniformele sportivilor sunt viu colorate, create special pentru aceste turnee de celebrul designer italian Luca Missoni.În perioada 1-20 martie, Aeros a susținut 17 show-uri în 13 orașe din Italia și unul din Elveția, fiecare dintre spectacole fiind compus din 17 piese, desfășurate pe durata a 75 de minute, realizate de coregrafii americani David Parsons, Daniel Ezralow și Moses Pendleton, în colaborare cu Luke Cresswell și Steve McNicholas.Daniel Ezralow a povestit, în cadrul unui interviu pentru site-ul oficial al trupei, cum s-a ajuns ca această combinație de sunete, costume și mișcări să fie produse și ilustrate de sportivii români: „Gimnaștii români au fost foarte încântați să ia parte la acest proiect. La început, noi, coregrafii, am observat punctele lor forte, dar și limitele acestora și am gândit o strategie pentru a pune în scenă exact ce ne-am dorit. A avut un succes foarte mare atât în Italia, cât și în Europa. Este foarte dificil ce fac acești sportivi, deoarece trebuie să creeze acea conexiune între actul lor și public, pentru a fi pe deplin înțeleși. De exemplu, uneori corpul este în mișcare, alteori în tensiune, fiecare gest ajunge să exprime altceva”.Dintre cei 17 sportivi selecționați să facă parte din această trupă de dans, cu vârste cuprinse între 19 și 26 de ani, cinci sunt constănțeni: Bianca Gorgovan, Corina Constantin, Anca Surdu, Lavinia Panaete și Lucian Săvulescu, toți legitimați la CS Farul.Bianca Gorgovan, membră a lotului național de gimnastică aerobică, s-a declarat foarte onorată și fericită să facă parte din această trupă de dans: „Pentru mine, a fost o onoare să fac parte din această echipă și în același timp o experiență unică. Am avut parte de spectacole cu sălile arhipline, fapt ce ne-a demonstrat că suntem apreciați de oameni. Au fost și momente în care românii din Italia ne-au făcut galerie, ne-au încurajat precum starurile mondiale. A fost un sentiment foarte plăcut. A fost mai dificil la început, până am reușit să învățăm toate piesele și să le punem în scenă, dar, cu timpul, totul a devenit precum o joacă pentru noi”.Trupa Aeros a luat naștere relativ întâmplător. Actualul manager al companiei de dans, italianul Antonio Gnecchi, din Milano, a creat în anul 1997 o reclamă pentru un produs de cosmetizare a părului, în care apăreau 20 de gimnaști făcând acrobații. Reclama a avut un mare succes la acea vreme, iar de acolo până la formarea unei trupe profesioniste n-a mai fost decât un pas.În anul 1999, Gnecchi a luat legătura cu Federația Română de Gimnastică și i-a convins pe conducătorii forului că nu vor fi afectate rezultatele sportivilor implicați în acest turneu, la competițiile internaționale. De ce tocmai România? O alegere firească când vine vorba de gimnaști talentați și medaliați la concur-surile internaționale.De-a lungul timpului, trupa de dans a evoluat în peste 300 de spectacole în toată lumea, din America de Sud până în Hong Kong și Australia. Din păcate, România nu s-a putut bucura de aceste minunate spectacole de echilibristică și dans, deoarece sunt considerate prea costisitoare și nu a existat cineva dispus să asigure bugetul necesar.