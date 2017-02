Galerie foto. Clubul Joy to Dance Constanţa s-a calificat la "Dance World Cup 2017"

Galerie foto. Clubul Joy to Dance Constanța s-a calificat la "Dance World Cup 2017"

Concursul a strâns pe scenă peste 3.000 de participanți, dintre care 80 de copii de la Joy 2 Dance, urcând pe podium 30 de coregrafii la toate categoriile, respectiv mini, children și junior (solo, duet, trio, quartet și grup), la următoarele secțiuni: Classical Ballet National, Folklore, Character, Modern, Contemporary, Show Dance, Street Dance și Commercial.Iată sportivii ce au adus bucurie în sufletele antrenorilor Alexandra Porumboiu, Elena Rușa și Vindora Haivas-Vlad: locul l - Dans clasic (compoziția Friends Polka, mini 4-9 ani), Dans de caracter (Zimushka, mini), Dans modern (Happy Chicken), Dans de caracter balet (Varenka, copii 10-14 ani), Balet clasic (Giselle Friends, copii), Quartet Balet Caracter - (Maria Gheorghe, Alexia Toader, Dalia Petrovici și Ana Vlad - Taran-tella Siciliana), Duo Balet clasic (Briana Diaconescu și Olimpia Cărăuleanu - Ocean and pearls); locul ll - Qvartet dans modern (Maria Dumitru, Irina Preda, Alexia Moraru, Ingrid Petre - Excuse Moi), Quartet balet clasic (Erica Nula, Maria Dumitru, Irina Preda și Alexia Moraru), Solo caracter (Vlad Tentu, Russian Sailor dance), Dans clasic (Sarah Hindaoui și Sandra Plescan, Ondine), Dans indian (Dalia Petrovici - Kuchipudi), Quartet balet (Alessia Negoi, Olimpia Cărău-leanu, Madi Chilianu, Mălina Rugea - Bayadera), commercial style (The Panthers); locul lll - Duo dans clasic (Dalia Petrovici și Erica Nula, Valsul orelor), showdance (Having fun in Kyrgystan).De asemenea, dansul „Russian Samovar le-a adus sportivelor Maria Dumitru, Irina Preda și Alexia Moraru locul l la mini character, iar împreună cu Erica Nula, au obținut locul ll la cvartet clasic. Tot pe prima poziție s-a clasat și trio-ul format din Mălina Rugea, Alexia Toader și Alexandra Soceanu, cu dansul „Ucrainean Dance”. Olimpia Cărăuleanu (10 ani) a fost ce mai bună sportivă la „clasic solo” (10-14 ani), cu dansul „Coppelia”.Din 24 de participante, Sandra Ioana Plescan a obținut, pe lângă medalia de aur și calificarea la finala „Dance World Cup 2017”, și o bursă de studiu în Italia, datorită evoluției încântătoare la categoriile „clasic” și „caracter cu variații”, prin compozițiile „Raymonda” și „Lebăda Neagră”.Alături de Sandra, au mai fost recompensați Cristina Dumitru, Sarah Hindaoui și Vlad Tentu, cu câte 300 de lei din partea organizatorilor.