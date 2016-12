Galerie FOTO / Ce propunere a primit Simona Halep la Constanţa. „După ce mă las de tenis, mă gândesc!“

Galerie FOTO / Ce propunere a primit Simona Halep la Constanța. „După ce mă las de tenis, mă gândesc!“

Întoarsă în orașul natal după finala extraordinară de la Roland Garros, constănțeanca Simona Halep a ajuns și la Universitatea Ovidius. Modestă ca întotdeauna, tenismena s-a arătat emoționată și încântată de diploma de excelență și de medalia pe carele-a primit de la conducerea Universității. Sportiva spune că are planuri mari în acest an.Simona Halep a vizitat, ieri, Universitatea „Ovidius“ din Constanța. Acolo, ea a primit o diplomă de excelență și o medalie din partea rectorului interimar, Ion Bordeianu. De asemenea, acesta i-a adresat o propunere Simonei, aceea de a deveni cadru didactic la Facultatea de Educație Fizică și Sport.„Vă dăruim o medalie din partea Universității „Ovidius“. Este vorba despre împlinirea a 50 de ani de la înființarea Universității. Desigur, această medalie are o valoare pur sentimentală. De asemenea, aș vrea să vă întreb dacă, în viitor, veți dori să deveniți cadru didactic în această Universitate? Ar fi o onoare deosebită pentru noi ca un om de o asemenea valoare să fie alături de noi. Ne mândrim că ați fost studenta noastră”, i-a spus Ion Bordeianu Simonei.Răspunsul acesteia nu a întârziat să apară: „Eu sper și îmi doresc acest lucru. Nu știu cât timp voi mai juca tenis, însă apoi sigur mă gândesc la această ofertă. Eu sunt legată în primul rând sufletește de Constanța”.Finalista de la Roland Garros a semnat în cartea de onoare a Universității. Jucătoarea de tenis a fost premiată pentru rezultatele deosebite și pentru promovarea sportului românesc.„În Constanța sper să rămân și în viitor, și după tenis. Este orașul și locul meu de suflet și cu siguranță aici mă voi întoarce. Sunt emoționată acum, este un moment foarte frumos pentru mine, mi-am dorit să fiu aici, la această facultate, să pot să o termin și, de ce nu, în viitor să rămân aici. Mă bucur foarte mult să cunosc oameni, să fiu alături de constănțeni. Mai am multe lucruri de realizat. Ceea ce îmi doresc foarte mult este să câștig un turneu de Grand Slam, dar știu că nu este ușor. Am fost foarte aproape de data aceasta, însă trofeul mi-a scăpat printre degete. Mai vreau să progresez și în alte domenii, nu doar în sport. De exemplu, îmi doresc să vorbesc mai bine engleza. De asemenea, vreau să mă simt mult mai relaxată atunci când dau interviuri, pentru că încă sunt foarte emoționată, chiar și după atâtea interviuri date”, a precizat Simona Halep.Simona Halep va pleca de la Constanța zilele viitoare. Are turneu în Olanda înaintea turneului de la Wimbledon, pe care vrea să-l câștige. În Olanda e favorita numărul unul.„Nu merg la plajă în Constanța, săptămâna viitoare am turneu, va trebui să mă pregătesc ca să fiu aptă. Nu mai stau mult în Constanța”, și-a încheiat Simona discursul.Cu doar câteva zile în urmă, Simona Halep a urcat pe locul 3 WTA, după ce a jucat finala de la Roland Garros împotriva rusoaicei Maria Șarapova. Constănțeanca a fost votată recent de cei mai mulți fani pe site-ul oficial WTA în cursa pentru desemnarea jucătoarei lunii mai. 291.000 de persoane din 305.000, adică 95 la sută dintre votanți, au ales-o pe Simona.