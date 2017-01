Galaţiul şi Baia Mare au „furat-o“ la 0!

Turneul final al Campionatului Național de rugby juniori U18 și U17

Galațiul și Baia Mare au „furat-o“ la 0!

În ziua a doua a turneului final al Campionatului Național de rugby juniori sub 18 și sub 17 ani, competiție care se desfășoară, săptămâna aceasta, la Constanța, au intrat în joc echipele U17, inclusiv unica reprezentantă a județului nostru, LPS CSS. După ce juniorii Under 18 au dat primele placaje, ieri, a venit rândul și juniorilor mici să arate că știu jocul cu balonul oval. Caravana rugbistică s-a mutat pe stadionul LPS din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, ziua de întreceri deschizându-se cu partida dintre Colegiul Național „Aurel Vlaicu” și Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galați. S-a jucat, practic, într-o singură direcție, spre butul moldovean, „albaștrii” reușind să pătrundă în 22-ul adversar doar sporadic și atunci fără periculozitate. La pauză, era deja 24-0, bucureștenii păstrând ritmul și în repriza secundă, când jucă-torii din pachetul de înaintare, grupați precum furnicile în mușuroi, i-au tocat mărunt pe gălățeni. Scor final, 44-0 pentru CNAV, prin punctele marcate de Olariu, Sobota, Nicolau (câte două eseuri), Bujoreanu, Manea (câte un eseu) și Ștefănoi (două transformări). Cel de-al doilea meci din programul dimineții, în care față în față s-au aflat CSS Tecuci și CSM Baia Mare, a fost mult mai anost. Fără sare și piper, dar plin de greșeli tehnice elementare de ambele părți, întâlnirea i-a plictisit pe su-porterii prezenți printre mizeriile și bălăriile din tribune. CSS Tecuci a câștigat la scor de ne-prezentare, 5-0 (5-0), unicul eseu fiind înscris de Murgoci, felicitat de coechipieri de parcă ar fi câștigat Liga Campionilor. *** După amiază, s-a disputat și mult așteptatul meci al singurei reprezentante a Constanței în competiție, LPS „Nicolae Rotaru” CSS. Din păcate, formația antrenată de fostul internațional român Adrian Pllotschi a cedat în fața celor de la CSS Bârlad, cu scorul de 7-12. În urma acestei înfrângeri, constănțenii au ratat calificarea în turneul pentru locurile 1-4. „Nu e un capăt de țară. Este o primă experiență pentru băieți la un turneu de anvergură, la anul sperăm la mai mult”, a spus tehnicianul LPS-ului. În fine, în ultimul meci, CTMR TF Metrorex - CFR Unirea Pașcani 38-3. Turneul final al Campionatului Național continuă astăzi, când, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra”, vor avea loc patru partide, toate contând pentru secțiunea juniori sub 18 ani, după următorul program: CS Gens Cluj - LPS Suceava (ora 9.00), CSS 2 Baia Mare - CSS 3 Steaua București (ora 10.30), RC Pantelimon - Colegiul Național „Aurel Vlaicu” (ora 17.30), LPS Focșani - CSS Bârlad (ora 19.00).