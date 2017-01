Gache nu a primit ultimatum, dar ia în calcul demisia, dacă nu bate U Cluj

Constantin Gache, antrenorul principal al FC Farul, a declarat că, în eventualitatea nefericită în care „rechinii“ nu câștigă meciul cu Universitatea Cluj, de mâine, de la Constanța, se va gândi dacă să mai rămână sau nu la echipă. Tehnicianul farist a spus că, la ședința consiliului director de marți, nu i s-a dat ultimatum să bată în partida cu U Cluj, pentru a rămâne antrenor al „rechinilor“. Dar, dacă nu va câștiga meciul, se va gândi el dacă va mai continua. „Nu a existat un ultimatum. Nu mi s-a impus să câștig cu U Cluj. Nu am sabia deasupra capului, dar, în cazul ratării victoriei, mă voi gândi eu dacă voi mai rămâne. Pentru mine, tot ceea ce contează este Farul. Sunt conștient că, în orice domeniu de activitate, nu numai în fotbal, trebuie făcut ceva, când nu merge treaba. Acesta e mersul vieții. E normal să existe schimbări și să se ia măsuri“, a declarat Gache. Dacă se va întâmpla să plece de la Farul, Constantin Gache va avea regretul că nu va mai apuca momentul când proiectul demarat de conducerea clubului va începe să își arate roadele. „Domnul Bosînceanu are gânduri mari, vrea să achi-ziționeze mulți jucători din iarnă. Încearcă să mai aducă ce trebuie la echipă, iar eu aș putea să nu mai apuc momentul când vor începe să apară și rezultatele. Dacă îmi pare rău de ceva, de asta îmi pare. Noi, antrenorii localnici, venim cu sufletul la echipă și nu avem în vedere alte lucruri decât Farul. Noi venim când este greu. Unii avem șansă, alții nu. Este pentru a doua oară când sunt la Farul, am sperat și am crezut că o să fac mai mult, dar cele care vorbesc sunt numai rezultatele“, a arătat Gache. Farul - U Cluj, capital Este un meci greu, poate chiar capital pentru Farul. Întâlnim un adversar bun, care, ca și noi, a cam fost lipsit de șansă la multe meciuri, mai ales la cele din deplasare (Urziceni, Galați, Buzău). Bineînțeles însă că putem câștiga această confruntare. Dacă vom fi mobilizați și determinați precum în partidele cu Dinamo și FC Vaslui, nu cred că vom avea probleme. Suntem obligați să jucăm ofensiv Constantin Gache, antrenor principal FC Farul