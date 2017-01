Gache: „N-aş vrea să pierd niciunul dintre portari“

Gache: „N-aș vrea să pierd niciunul dintre portari“

După ce, în primele trei meciuri din acest campionat, cu U Craiova, Steaua și Gloria Buzău, la Farul a apărat Adrian Vlas, în meciul cu Ceahlăul George Curcă a fost cel care a intrat în poartă. Constantin Gache, antrenorul Farului, a explicat raționamentul înlocuirii goal-keeper-ilor: „Avem doi portari de valoare apropiată. În mod normal, dacă ar fi fost să judec după randament, cred că Vlas trebuia schimbat după Craiova, unde a greșit decisiv. Dar am vrut să arăt că nu luăm capul nimănui pentru erori omenești. A apărat bine apoi, dar am zis că trebuie să aibă o șansă și Curcă, pentru că n-aș vrea să pierd pe niciunul dintre ei, ca moral și formă sportivă. Am fost foarte mulțumit de Curcă în disputa cu Ceahlăul". Gache a declarat că știe că Vlas s-a supărat, dar vrea ca acesta să înțeleagă că nimeni nu e bătut în cuie. Oricum, antrenorului îi place dorința lui Adrian de a juca.