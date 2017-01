Gabriela Szabo a primit „Colanul de Aur“ din partea Comitetului Olimpic

Sâmbătă, 28 Iunie 2008

Medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000, fosta atletă Gabriela Szabo a primit, vineri, „Colanul de Aur” din partea Comitetul Olimpic și Sportiv Român, pentru întreaga activitate sportivă. „Trofeul vrea să atragă atenția că acești oameni au rămas dedicați sportului și după încheierea carierei. Gabi Szabo se implică în sprijinirea tinerelor talente și, pentru tot ceea ce a făcut și tot ceea ce face, îi acord acest trofeu”, a declarat președintele COSR, Octavian Morariu. Această distincție a mai fost acordată de COSR unor personalități precum Iolanda Balaș-Sotter, Mariana Bitang sau Octavian Belu. Gabriela Szabo a afirmat, după ce a primit trofeul, că aceste momente i-au readus aminte de începuturile carierei sportive: „Sunt emoționată. M-au năpădit amintirile - cum am început, cum am ridicat în picioare mii de oameni, cum fiecare a vrut să mă atingă după ce am cucerit titlul olimpic. Eu nu am conștientizat sacrificiile în cariera mea, mi-a plăcut ceea ce am făcut”. În vârstă de 32 de ani, Szabo s-a retras din viața sportivă în mai 2005. A fost medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Sydney, în proba de 5.000 de metri, și argint, la 1.500 de metri. De asemenea, a fost de trei ori campioană mondială. Morariu a mai oferit fostei campioane olimpice la floretă, Laura Badea, diploma pentru contribuția femeii în sport și la dezvoltarea mișcării olimpice, din partea Comitetului Olimpic Internațional.