Gabriel Conţu le-a atras atenţia oficialilor Farului

Gabriel Conțu le-a atras atenția oficialilor Farului

Marcel Lică, președintele Farului, a declarat că, dintre jucătorii din propria pepinieră, oficialilor clubului le-a atras în mod deosebit atenția mijlocașul dreapta Gabriel Conțu.„E în vizorul nostru. A semnat un contract pe trei ani, iar, dacă nu va rămâne în lot, îl vom împrumuta și-l vom ține sub observație. În același timp, vom monitoriza și alți tineri din centrul de copii și juniori”, a spus Lică.În privința mijlocașului stânga Ionuț Lupu, al cărui viitor la Farul e încă incert, Lică a declarat: „Lupu e jucător sub contract cu Farul și face parte din lot. Se pare că, după discuția pe care am avut-o cu el, a înțeles unele lucruri. Oricum, doar de el depinde dacă va convinge staff-ul tehnic”.