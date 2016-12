Gabi Torje ar putea ajunge la Fenerbahce

Marţi, 02 Iunie 2015

Internaționalul român Gabi Torje a fost împrumutat în sezonul trecut de Udinese la Konyaspor. Mijlocașul a fost remarcat de șefii lui Fenerbahce în urma evoluțiilor bune și a golurilor marcate.Astfel, potrivit celor de la tuttomercatoweb.com, oficialii clubului turc au deschis deja negocierile cu Udinese pentru un transfer al lui Torje.Gabi Torje a fost achiziționat de Udinese în 2011 de la FC Dinamo și, din 2012, el a jucat sub formă de împrumut la Granada, la Espanyol Barcelona și la Konyaspor. Torje mai are un an de contract cu Udinese, scrie realitatea.net.