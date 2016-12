Gabi Szabo îndeamnă românii să facă mişcare în Săptămâna Europeană a Sportului

Gabi Szabo îndeamnă românii să facă mișcare în Săptămâna Europeană a Sportului

Ultimele studii din România arată că mai puțin de 40% dintre oameni practică activități sportive, ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a populației este sedentară. Din această cauză, pot apărea probleme de sănătate, precum obezitatea, bolile cardio-vasculare, diabetul sau depresia - boala secolului 21, care are drept cauze, printre altele, nepracticarea sportului și dereglaje psiho-sociale.Săptămâna aceasta este declarată Săptămâna Europeană a Sportului și trebuie marcată așa cum se cuvine.„Lipsa de activitate fizică are un impact negativ asupra sănătății și bunăstării oamenilor, ducând și la creșterea costurilor economice, la majorarea cheltuielilor pentru asistență medicală, la pierderea productivității și la diminuarea șanselor de angajare în câmpul muncii. Perspectivele unei sănătăți precare și diminuarea capacității motrice a populației pun așadar în pericol dezvoltarea economică durabilă și siguranța națională. Pretutindeni în țările civilizate, educația rămâne însă tributară idealului antic «Mens sana in corpore sano»”, declară Gabriela Szabo, Ministrul Tineretului și Sportului.