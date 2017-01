Fundaşul brazilian Marx Santos rămâne la Farul II

Fundașul brazilian Marx Santos rămâne la Farul II

Luat în Cipru pentru ca antrenorii Farului să se edifice pe deplin asupra potențialului său fotbalistic, brazilianul Marx Santos nu a rezistat la pregătire. În continuare, tânărul fundaș central se va pregăti cu Farul II, de altfel aceasta fiind echipa pentru care a fost adus în primul rând pentru verificări la Farul. Având în vedere vârsta lui Marx (20 de ani neîmpliniți) și calitățile-i fizice, tehnicienii fariști l-au luat pe brazilian, un fotbalist de perspectivă, și în stagiul din Cipru, pentru a-l putea vedea și la meciuri. Din păcate, Marx a cedat, s-a accidentat și nu a putut juca în nicio confruntare amicală din Insula Afroditei, nici măcar la disputa „în familie“. În aceste condiții, brazilianul va rămâne la Farul II, cu care va continua preparativele și unde i se va monitoriza evoluția. „Marx rămâne la echipa noastră secundă. În Cipru, nu a rezistat la pregătire, făcând peri-ostită (n.n. - afecțiune a înve-lișului osului). Nu am putut să-l vedem îndeajuns. De altfel, încă de la reunirea lotului, am spus că băiatul venise în primul rând pentru Farul II, dar noi am vrut să-l verificăm și la formația mare“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Marin, antrenorul principal al Farului. Reveniți din Cipru în noaptea de vineri spre sâmbătă, „rechinii“ au avut liber până azi, la ora 10, când este prevăzută reunirea lotului, la stadion. Astăzi, marți și joi, fotbaliștii au în program câte două antrenamente, iar miercuri, de la ora 11, la Constanța, este prevăzut jocul amical cu Dunărea Galați (deocamdată, nu s-a stabilit terenul). Vineri, Farul pleacă în Antalya, în al doilea stagiu extern de pregătire și jocuri. Mai vor doi fundași Lotul pentru Antalya va număra mai puțini jucători, probabil 22-23, față de cel care a fost luat în Cipru (27). Farul caută în continuare un fundaș dreapta, după ce s-a renunțat la sârbul Jasic, și un fundaș central de picior stâng. S-a vorbit de doi portughezi, ca variante pentru aceste posturi, unul care jucase la Braga, iar altul în Bulgaria, însă, ieri la prânz, nu se știa dacă vor ajunge la Constanța, zilele acestea, având în vedere că, din partea lor, nu prea era agreată venirea în probe, iar Farul dorește neapărat să-i vadă, având în vedere că are la dispoziție și jocul cu Dunărea Galați. Ședința de mâine Lotul pentru Antalya se va discuta mâine, când, la club, se desfășoară o ședință care are pe agendă și probleme administrative, una dintre acestea fiind și propunerea care i s-a făcut fostului tehnician Constantin Gache de a ocupa un post de conducere. Gache a și însoțit Farul în Cipru. „Până nu se stabilește oficial, nu pot să spun nimic“, a declarat Gache, pentru „Cuget Liber”.