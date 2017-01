Fundaş sloven şi mijlocaş din Guineea Bissau, în probe la Farul

Fundaș sloven și mijlocaș din Guineea Bissau, în probe la Farul

Doi jucători străini, un fundaș central și un mijlocaș defensiv, sosiți în probe la FC Farul, au efectuat ieri primele antrenamente alături de „rechini". Fundașul este sloven, iar mijlocașul este din Guineea Bissau. Stoperul se numește Milan Andjelkovic, are 26 de ani, 1,93 m și 89 kg, iar ultima dată a jucat, pentru jumătate de an, în liga a treia din Japonia, la echipa Fervorosa Ishikawa Hakusan Football Club. Înaintea acesteia, a evoluat numai în prima ligă din Slovenia, la Interblock (șase luni), Belakrajna (un an) și NK Ljubljana (patru ani). „Am ajuns la Constanța azi noapte (n.n. - luni), la ora 3. Despre Farul, am aflat de pe Internet că este pe locul 15 în clasament și că în ultimul meci de campionat a făcut 1-1 în deplasare", a declarat, pentru „Cuget Liber", Andjelkovic. Mijlocașul din Guineea Bissau, jucător de culoare, este Muhamed Lamine Jabula Sano sau, pe scurt, „Mala", internațional, căpitanul echipei reprezentative a țării sale. Are 27 de ani (născut pe 12.06.1979), 1,85 m și 83 kg. În ultimele două sezoane, a evoluat la Estoril, în divizia a doua portugheză, fiind coechipier cu actualii fariști Willian Gerlem și Gaston Mendy. Patru nigerieni la Farul II Și la echipa secundă a Farului, Farul II, au sosit ieri patru jucători străini, toți nigerieni, de 16 și 17 ani, fotbaliști cu profil ofensiv: Kehinde Feyi Fatai, Chinonso Henry Ihelewere, Uchena Okoro și Mansuru Aboulrasak. Tinerii au fost văzuți de directorul tehnic Ion Marin și de antrenorul Mugurel Cornățeanu la turneul din Nigeria, iar acum au ajuns la Constanța.