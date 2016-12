Frontiera Tomis a adus Cupa României la Constanţa

1

HOTIA LUI DOBRE

ESTE DEZASTRUOS CA UN IMPOSTOR CA ACEST HOT ASA CUM A FOST EL ACLAMAT IN TIMPUL FINALEI CUPEI ROMANIEI LA OINA SA FIE ATAT DE CRETIN SI SA INTRODUCA IN COMPETITIE O "CIOBANI" CU NUMELE DE PAMIRA SIBIU CARE SI-AU CASTIGAT DREPTUL DE PARTICIPARE PROBABIL OFERIND ROTI DE CAS SI OI CARE SA FIE DATE SPAGA SA NU FIE DATI AFARA sportivii POLITIEI DE FRONTIERA CONSTANTA CARE ISI CASTIGA EXISTENTA CASTIGAND TOT CE LE PUNE PE TAVA SEFUL LOR DOBRE NICU IN CALITATE DE PRESEDINTE AL FEDERATIEI ROMANE DE OINA PE CARE A SI MUTAT-O LA EL ACASA. STRIGAU IN TIMPUL FINALEI IN COR SPORTIVII TRANSFORMATI AD HOC IN SUPORTERI "DOBRE, DOBRE NU UITA FEDERATIA NU ESTE A TA" SI AVEAU DREPTATE INTRUCAT ORICINE POATE VEDEA PE SITE-UL FEDERATIEI REGULAMENTUL CARE L-A INCALCAT CU CEA MAI MARE IMPLICARE: CONTESTATII Art 39. Contestatiile privind validarea si identitatea jucatorilor se pot face pana la consemnarea rezultatului si semnarea foii de arbitraj de catre cei doi arbitri. La contestatiile privind identitatea jucatorilor trebuie sa se precizeze numele jucatorilor contestati de pe foaia cu documente. In caz de refuz din partea unui deleqat de a contrasemna contestatia introdusa de echipa adversa, consemnarea de catre arbitru a acestui fapt va acoperi lipsa semnaturii refuzate. Orice contestatie se ia in consideratie numai dupa achitarea unei taxe stabilite anual. In cazul in care contestatia este intemeiata, suma se restituie. Prezentul regulament de joc a fost aprobat de Adunarea Generala a Federatiei Romane de Oina din data de 16.01.1999 si intra in vigoare incepand cu data de 01.02.1999. MESCHINARIA DE A RESPINGE O CONTESTATIE CU ARGUMENTE PUIERILE CA NU A FOST FACUTA INAINTE DE JOC FACE PARTE DIN JOCUL DIABOLIC AL POLITIEI DE FRONTIERA CARE-SI PLATESTE OINISTII CU SALARIU DE LA STAT DOAR PENTRU A MANCA CASUL ECHIPELOR DIN TARA CARE VOR SA JOACE OINA SA STRIGAM IN COR......DOBRE DOBRE LASA-NE! RUSINE!