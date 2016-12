Frige nisipul la Turneul Oval 5 Beach Rugby România

În fiecare an, de când a fost înființat, Turneul Oval 5 Beach Rugby a reușit să ofere copiilor șansa de a juca rugby la un nivel înalt, de clasă europeană. Vara aceasta, tradiția a fost respectată, iar concurenții au venit cu mic cu mare la Constanța, din toate colțurile țării. Ediția a III-a a Turneului Oval 5 Beach Rugby este considerată a fi un punct de mare atracție pentru echipele venite din vestul țării, jucători și antrenori declarându-se satisfăcuți de organizare, ba chiar ținând să menționeze, cu ardoare, dorința de reîntoarce la ediția următoare a turneului, la Constanța. „Este ceva deosebit, este foarte frumos să petrecem aceste zile la Mamaia, la Turneul Oval 5. Am venit să profităm de această ocazie și să ne relaxăm la mare, este ca o vacanță pentru noi și ne simțim foarte bine. A fost un drum lung, tocmai din Timișoara, dar a meritat, din punctul meu de vedere, și al copiilor. Am avut un sezon foarte încărcat, am jucat și la turneul final U16, unde am obținut bronzul, după aceasta ni s-a promis o vacanță la mare și uite că am primi-t-o. De acum, combinăm utilul cu plăcutul. Să dea Dumnezeu ca toți copiii care participă aici să fie sănătoși și să ne vedem și la anul, mai mulți, dacă se poate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul RCM Universitatea Timișoara, Marian Marin. Pentru unii jucători, victoria este trecută în plan secund, importantă fiind bucuria de a intra pe teren, alături de distracție și relaxare la plajă, la soare. „Este o competiție interesantă și este pentru prima oară când particip la un turneu de rugby pe nisip. S-au întâmplat multe lucruri bune până acum, însă și distracția este în toi. Am venit la malul mării și este un prilej pentru noi de a juca la Oval 5 pe nisip, toată lumea se distrează. Despre evoluția mea, nu pot vorbi direct, pentru că eseurile nu se propun, se dau. Adversari buni sunt peste tot”, ne-a spus jucătorul echipei RCM Timișoara, Vlad Iuga. Iată rezultatele meciurilor de ieri, de la U10: Cernica - Litoral 1-0; la U12: Litoral 2 - AST Constanța 2-3, Dinamo - Prisecani 0-1, Băicoi - Bârlad 1-0, Cleopatra - Bârlad 1-0, Litoral 2 - Cleopatra 2-3, Prisecani - Mușchetarii 2-4; la U14: Dinamo 2 - Mușchetarii 2 0-1, Cleopatra - Mușchetarii 1 4-0, Băicoi - Dinamo 2 4-5, Dinamo 1 - Pantelimon 4-7, Litoral 1 - Băicoi 4-6, Litoral 1 - Dinamo 2 5-3, Litoral 2 - Focșani 1-0, Dinamo 1 - Tecuci 1-3, Litoral 1 - Mușchetarii 2 7-0, Prisecani - Litoral 2 6-6; la U16: Cernica - CTRM 1-6; la U17: CTRM 1 - CTMR 2 4-2, CNAV - CTRM 2 6-2, CNAV CTRM 1 4-5; de la U18: CTRM 1 - CTMR 2 7-1, Cleopatra - CTMR 2 4-6, Cleopatra - CTRM 1 4-5.