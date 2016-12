Fraţii Caraş se luptă ca leii

În 2010, Vlad și Ionuț au cucerit cinci medalii naționale

Frații Caraș se luptă ca leii

În familia constănțeană Caraș, așchia nu a sărit departe de trunchi. Tatăl, Ion, se mândrește cu cei doi feciori, Vlad și Ionuț, care au deja multe titluri naționale și care sunt în continuă ascensiune. Anul 2010 a adus în familia de luptători Caraș cinci medalii. Băiatul cel mare, Vlad (16 ani) a devenit dublu campion național (la cadeți și la Școlare), la categoria 76 kg, la lupte libere, și vicecampion la lupte pe plajă (categ. 100 kg). Component al lotului olimpic de juniori de la Reșița și titular de bază al categoriei la Națională, Vlad a mai participat în 2010 la Europenele de la Sarajevo (Serbia) și la calificările de la Poznan (Polonia) pentru Olimpiada de tineret. „Am avut un an destul de bun. La Europene, m-am clasat doar pe locul 11, însă am fost defavorizat de arbitraj. Oricum, a fost prima mea participare la Euro și am prins experiență. La lupte pe plajă, am ratat aurul pentru că nu m-am mobilizat destul de bine. La Poznan am terminat pe cinci, mergând la Olimpiadă primii doi. În 2011, vreau să ies campion la cadeți, la juniori și la Școlare și să cuceresc Cupa României. De asemenea, sper să iau medalie la Europenele și la Mondiale, care e marele meu țel”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vlad, care e cadet și la anul. Al doilea băiat al lui Ion Caraș (un fost luptător) este Ionuț (14 ani), care face lupte greco-romane, iar în acest an a ieșit vicecampion național la copii, la categoria 53 kg, iar la lupte pe plajă a luat aurul, la categoria mijlocie. În plus, la un puternic turneu internațional desfășurat în Turcia, s-a clasat pe locul trei, făcând față unei concurențe acerbe, cu participanți din zece țări cu tradiție în lupte. Ca și Vlad, Ionuț nu cedează cu una cu două, iar la Tulcea, la faza finală a Naționalelor de copii, a făcut dovada curajului său de leu. În sferturi, s-a accidentat serios, însă nu s-a lăsat și a mai disputat la un nivel înalt încă două meciuri, deși se alesese cu câteva coaste rupte. „În 2011, vreau să cuceresc trei titluri naționale: la copii, la cadeți și la Școlare”, și-a fixat țintele Ionuț. „Sunt foarte mulțumit de băieții mei. Pe plan național, sunt o forță și am întâlnit destui sportivi care au refuzat să lupte cu ei. Sunt puțin trist pentru ce i s-a întâmplat lui Vlad la Campionatul European, însă nu dezarmăm, băieții au tot viitorul în față. Dacă îmi spunea cineva de hoția de la Sarajevo, nu-l credeam, însă am trăit pe viu acest eșec și știu ce vorbesc”, ne-a declarat Ion Caraș. „Realizările de până acum ale lui Vlad și Ionuț sunt exclusiv meritul lor, eu am fost doar taximetristul”, râde capul familiei Caraș, care bate țara-n lung și-n lat la competițiile fiilor săi, ajungând cu „Loganul” și la Europenele de la Sarajevo.